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爱奇艺登陆纳斯达克开盘价19美元 较发行价上涨5.56%

爱奇艺登陆纳斯达克开盘价19美元 较发行价上涨5.56%
2018年03月29日 23:12 新浪科技
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爱奇艺登陆纳斯达克开盘价19美元 较发行价上涨5.56%
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　　新浪科技讯 3月29日晚间消息，爱奇艺正式登陆纳斯达克，股票代码“IQ”，开盘价19美元，较18美元的发行价上涨5.56%，按开盘价计算，爱奇艺市值达到134.46亿美元。

　　美国东部时间2月27日，爱奇艺向美国证券交易委员会（SEC）提交的IPO招股书，计划将于纳斯达克上市，高盛集团、瑞士信贷集团、美林银行子公司PFS（Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated）、华兴资本、花旗集团全球市场和瑞银证券将担任此次IPO承销商。

　　招股书显示，爱奇艺计划在此次IPO中发行1.28亿股ADS股份，以18美元/存托证券的定价计算，整体募资规模23.04亿美元，市值达到127.39亿美元。

　　若加上承销商可能执行的1875万股超额配售部分，爱奇艺最大募资额将达到25.875亿美元。

爱奇艺上市现场爱奇艺上市现场

　　爱奇艺2017年的总营收为173.78亿元（26.71亿美元），较2016年全年总营收112.37亿元增长54.6%。爱奇艺2017年全年净亏损为37.37亿元（5.74亿美元），而2016年全年净亏损为30.74亿元，亏损同比扩大21.57%。

　　截至2017年12月31日的三个月中，爱奇艺每月有约4.213亿的的月活跃用户和约1.26亿日活跃移动用户，而月活跃PC用户和日活跃PC用户的平均数量分别达到4.241亿和5370万。

　　网络广告收入与会员服务收入是爱奇艺的主要营收来源。2017年，爱奇艺网络广告收入为81.59亿元，占总收入的比例为46.95%。会员服务收入达到65.36亿元，占总收入的比例为37.6%。内容分发收入11.92亿元，占总收入的比例为6.86%。

　　在公司股权结构上，本次股票发行前，董事会主席李彦宏持股69.6%，为第一大股东；CEO龚宇持股1.8%。在主要机构投资者中，小米创投持股8.4%，高瓴资本持股5.7%。(泽宇)

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