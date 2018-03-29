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特朗普抨击亚马逊缴税少 股价应声下挫近5%

特朗普抨击亚马逊缴税少 股价应声下挫近5%
2018年03月29日 22:48 新浪科技
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特朗普抨击亚马逊缴税少 股价应声下挫近5%
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　　新浪科技讯 北京时间3月29日晚间消息，美国总统特朗普周四对亚马逊未缴纳合理份额的税收进行了抨击。受此影响，亚马逊股价今日一度下挫近5%。

特朗普推特截图特朗普推特截图

　　特朗普今日在Twitter上称：“早在大选之前，我就曾表示过对亚马逊的担忧。与其他公司不同，亚马逊仅向各州和地方政府交纳很少的税金，甚至根本不交税。而且，亚马逊还把我们的邮政系统作为其‘快递员’(这给美国带来了巨大损失)，并导致大量的零售商破产。”

　　受此影响，亚马逊股价今日一度下挫近5%。事实上，昨日就有报道称，特朗普对亚马逊没有缴纳互联网税耿耿于怀，并计划改变亚马逊的税收待遇。

　　报道称，特朗普的富豪朋友们告诉他，亚马逊正在破坏他们的业务，正在扼杀传统的大型购物商场和实体零售店，而特朗普对此也持相同观点。因此，特朗普已经在考虑改变亚马逊的税收待遇，以及是否可以通过反垄断法来惩治亚马逊。

　　其实，早在2016年2月，当时还在竞选美国总统的特朗普就在一次集会上称：“若我在美国大选中赢得胜利，亚马逊就有麻烦了。”同年5月，特朗普又称亚马逊存在“严重的反垄断问题”。他说，亚马逊CEO杰夫·贝索斯(Jeff Bezos)正利用媒体的力量去影响华盛顿特区的政治家，从而给亚马逊带来税收方面的利益。

　　去年6月底，特朗普曾在Twitter上发文，指责亚马逊没有缴纳互联网税。8月，特朗普再次发文称：“亚马逊对纳税的零售商造成巨大伤害。整个美国的乡镇、城市和各州都在受到伤害，许多就业机会正在流失。”(李明)

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