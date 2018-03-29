沈涤凡出任阿里健康新CEO 原CEO王磊将回归阿里集团

阿里健康新任CEO沈涤凡

新浪科技讯 3月29日晚间消息，阿里健康发布公告宣布董事会最新人事任命：原公司首席执行官（CEO）王磊不再担任CEO职务，重新加入阿里健康的控股股东阿里巴巴集团工作，但仍会以非执行董事的身份继续服务阿里健康。拥有阿里巴巴多年跨领域从业经验的原阿里巴巴全球速卖通总经理沈涤凡，将出任阿里健康CEO。

阿里巴巴集团资深副总裁、阿里健康董事局主席吴泳铭在公告中表示，“感谢王磊任职期间为阿里健康做出的成绩与贡献。王磊在任期内，为阿里健康组建了优秀的管理团队，搭建出完整的医药健康业务平台，出色的完成了公司阶段性战略，为阿里健康今后的快速发展打下了坚实的基础。同时，欢迎沈涤凡的履新，期望他能发挥丰富的互联网平台运营能力，带领阿里健康在下一阶段巩固既有业务优势并拓展新市场，继续深化阿里巴巴的重要战略‘Double H’的发展。”

公告显示，新任阿里健康CEO沈涤凡也是一位在阿里巴巴工作超过10年的“老阿里人”，先后在阿里巴巴B2B、安全部、阿里巴巴全球速卖通等BU中担任过包括技术、产品、运营多个岗位的重要职务。过去6年，沈涤凡作为阿里巴巴全球速卖通总经理，推动该业务迅速走向国际市场，实现速卖通品牌的海外本土化。

与此同时，吴泳铭面向阿里健康全员发出的一封邮件中表示，自2015年阿里巴巴启动“Double H”（Health and Happiness 健康与快乐）战略以来，阿里巴巴一直将阿里健康作为医药健康领域的旗舰平台，在人力、资本层面上持续追加投入。

“伴随这次人事更迭，集团和阿里健康之间各项资源的协同性将继续提升，对阿里健康的支持也将进一步升级。”吴泳铭写到。

以下为内部信全文：