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WiFi万能钥匙回应“窃取用户密码”：财产损失可索赔

WiFi万能钥匙回应“窃取用户密码”：财产损失可索赔
2018年03月29日 22:03 新浪科技
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　　新浪科技讯 3月29日晚间消息，央视《经济半小时》栏目昨日报道万能钥匙App，称其“从个人到商场，从外交大楼到金融重地，万能钥匙统统可以轻松窃取密码”，多家国家机关、金融机构和9亿用户如同“裸奔”。对此，WiFi万能钥匙于今晚回应称，运行原理是热点共享，不是破解，一旦用户或热点主人因为使用WiFi万能钥匙遭遇财产损失，均可进行索赔。

　　据央视报道，无论是安卓手机系统还是苹果手机系统，均可下载WiFi万能钥匙和WiFi钥匙的免费软件，这这两款软件借用消费者的手机，会窥探这部手机周边和经过地点所有的WiFi信息，悄悄偷取各类WiFi的密码信息，在消费者丝毫不知情的情况下，将这些信息传软件的后台，一切都神不知鬼不觉地完成。

　　央视记者测试后发现，不仅窃取了WiFi密码，而且还能通过这个软件看到这个WiFi网络后面所有的隐私。比如：个人的微信。从刚才得到的手机号码我们搜索出一个微信号，就可以进行添加。一个密码查到了一个微信，但是偷取的东西还远不止这些。此外，在一些国家行政机关的办公地附近，依旧可以凭借该操作，连接上内部网络系统，包括外交部办公大楼，中国银行北京市分行等。

　　北京市法学会电子商务法治研究会会长邱宝昌认为，大家要有基本的网络安全知识，千万别去贪小便宜，自己的“WiFi”一旦被分享出去后，隐藏着诸多的安全隐患。更重要的是，对于国家涉及到国家主权国家信息安全的，“不是你能收集的，那你是刺探情报，那就是泄露国家秘密。泄露国家机密的贩卖个人信息的，窃取他人商业秘密的，要依法依规地打击”。

　　“对于给各界造成的困扰我们表示诚恳歉意”，WiFi万能钥匙回应称，该App的运行原理是热点共享，不是破解，是通过WiFi热点资源共享的方式，让用户便捷连接，安全上网。对于报道中提及的密码查看功能，是厦门某企业的产品“WiFi钥匙”提供，并非该公司产品，只是名字近似，央视报道中出现可明文显示密码的均为山寨WiFi万能钥匙的产品。

　　WiFi万能钥匙强调，为每一位用户提供了免费的WiFi安全险，一旦用户或热点主人因为使用WiFi万能钥匙遭遇财产损失，均可进行索赔。目前公司已成立专门工作小组，继续优化现有产品的流程，保护热点主人权益。（韩大鹏）

　　以下为“WiFi万能钥匙”回应全文：

　　关于央视《经济半小时》栏目相关报道声明

　　就经济半小时栏目的相关报道，WiFi万能钥匙声明如下：

　　1、感谢央视对WiFi共享领域的监督，对于给各界造成的困扰我们表示诚恳歉意。WiFi万能钥匙的产品名称容易给公众造成误解，我们有必要澄清：WiFi万能钥匙的运行原理是热点共享，不是破解，是通过WiFi热点资源共享的方式，让用户便捷连接，安全上网。

　　2、WiFi万能钥匙一直重视对密码的保护，对密码采用128位非对称加密，从不明文显示密码。报道中提及的密码查看功能，是厦门某企业的产品“WiFi钥匙”提供，且此功能需要通过第三方root工具，获取系统管理权限后才可使用。“WiFi钥匙”并不是我公司产品，只是名字近似，该企业与我公司也无任何关联。节目中出现可明文显示密码的均为山寨WiFi万能钥匙的产品，近两年来经过我们举报而下架的该类山寨软件有1669个。

　　3、WiFi万能钥匙只是为用户提供了更为便捷的上网方式，本身不会增加用户上网的安全风险。 WiFi万能钥匙一贯尊重并保护用户的隐私，获取的用户信息均在国家法律法规允许的范围内，还须经过用户同意，并且所获取数据只限于提升用户体验。为了保护用户的网络安全，我们为每一位用户提供了免费的WiFi安全险，一旦用户或热点主人因为使用WiFi万能钥匙遭遇财产损失，均可进行索赔。WiFi万能钥匙是中国网络安全产业联盟首批成员，并通过了国家信息安全等级保护三级标准验收。

　　4、我们高度重视本次报道，已成立专门工作小组，继续优化现有产品的流程。我们一直强调由WiFi热点主人分享热点，并加大查处非热点主人进行分享的力度，也将进一步优化热点分享的取消流程，保护热点主人权益。WiFi万能钥匙热点主人版自推出以来，已经为热点主人提供价值超过10亿元的回报。

　　诚挚地感谢社会各界监督，并再次对用户造成的困扰表示诚恳的歉意。我们愿意为共建良好的网络环境作出努力，并将加倍努力为用户提供更优质的服务。

　　WiFi万能钥匙

　　2018.03.29

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