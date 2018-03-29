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龚宇谈爱奇艺与百度关系：李彦宏相信我的判断

龚宇谈爱奇艺与百度关系：李彦宏相信我的判断
2018年03月29日 19:36 新浪科技
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　　新浪科技讯3月29日晚间消息，爱奇艺将于今晚在美国纳斯达克上市，IPO定价为每股18美元，定价位于17至19美元区间中段。

　　根据爱奇艺此前公布的招股书，百度创始人李彦宏持股2,839,530,705份，占比69.6%；而作为爱奇艺创始人的龚宇持股74,443,172份，占比1.8%。

　　对于作为创始人持股不足2%的情况，龚宇在今日连线国内媒体时表示，“股东说我是行为艺术，我一听就乐了。1.8%在一般公司属于极少的股份。而且我们不仅追求经济上的回报，还有事业上的回报，何况从金额上也不少了。”

　　“百度作为爱奇艺的控股股东，一直给予了资金、资源上的支持，在股权、融资方面等起到了决定性作用，而这种核心管理团队的模式，比作为公司的一个事业部的结构，有更敏捷的执行力，这也是爱奇艺走到今年非常重要的特质。”龚宇说。

　　在被问到过去是否面临着爱奇艺与百度利益上的冲突，龚宇表示，他代表着爱奇艺管理团队和股东的利益，而百度是爱奇艺最大的股东，所以绝大部分的利益是一样，但不排除技术细节方面产生看法不一致的情况。“过去8年没有一次不一致，李彦宏相信我的判断，都是按照规则、按照契约精神，不记得有严重的冲突，更多的是商务上的理性分析和决策。”（谭宵寒）

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