搜房网第四季度净利润1510万美元 同比扭亏

新浪科技讯 北京时间3月29日晚间消息，搜房网(Nasdaq:SFUN)今日发布了截至12月31日的2017财年第四季度及全年财报。第四季度，总营收为1.122亿美元，与上年同期的1.747亿美元相比下滑35.8%。归属于搜房网股东的净利润为1520万美元，而上年同期净亏损1040万美元。基于非美国通用会计准则，归属于搜房网股东的净利润为1510万美元，而上年同期净亏损890万美元。

第四财季业绩摘要：

总营收为1.122亿美元，与上年同期的1.747亿美元相比下滑35.8%。

运营利润3060万美元。基于非美国通用会计准则，运营利润3260万美元。

归属于搜房网股东的净利润为1520万美元，而上年同期净亏损1040万美元。

基于非美国通用会计准则，归属于搜房网股东的净利润为1510万美元，而上年同期净亏损890万美元。

2017财年业绩摘要：

总营收为4.443亿美元，与2016年的9.164亿美元相比下滑51.5%。

运营利润3680万美元，而2016财年运营亏损1.514亿美元。

归属于搜房网股东的净利润为1630万美元，而2016财年净亏损1.696亿美元。

每股普通股摊薄收益0.18美元，每股美国存托股摊薄收益0.18美元，而2016财年每股摊薄亏损分别为1.81美元和0.36美元。

第四财季业绩分析：

营收

总营收为1.122亿美元，与上年同期的1.747亿美元相比下滑35.8%。

营收成本

营收成本为2970万美元，与上年同期的8940万美元相比下滑66.8%。

运营开支

运营开支为5190万美元， 与上年同期的9420万美元相比下滑44.9%。

销售开支为2780万美元，与上年同期的5920万美元相比下滑53.0%。

总务及行政开支为2430万美元，与上年同期的3530万美元相比下滑31.1%。

运营利润

运营利润3060万美元，而上年同期运营亏损890万美元。

所得税支出

所得税支出为1310万美元，而上年同期所得税支出为310万美元。

净利润

归属于搜房网股东的净利润为1520万美元，而上年同期净亏损1040万美元。每股普通股摊薄收益0.16美元，每股美国存托股摊薄收益0.03美元，而上年同期分别为每股摊薄亏损0.11美元和0.02美元。

调整后的EBITDA

调整后的EBITDA(税息折旧及摊销前利润)为3560万美元，而上年同期为240万美元。

现金

截至2017年12月31日，搜房网拥有现金、现金等价物和短期投资5.071亿美元，而截至2016年12月31日为5.905亿美元。搜房网第四季度来自运营活动的现金流为5710万美元，而上年同期为8510万美元。

业绩展望：

搜房网预计，2018财年净利润将达到1.00亿美元至1.20亿美元，同比增长388.3%至458.9%。

电话会议：

搜房网管理层将于北京时间3月29日晚上8点召开财报电话会议，搜房网官方网站投资者关系频道http://ir.fang.com将对电话会议进行直播，并提供录音。(李明)