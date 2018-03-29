韩国拟对Facebook收集用户通话和短信记录展开调查

新浪科技讯 北京时间3月29日晚间消息，韩国通信委员会(以下简称“KCC”)官员今日表示，针对Facebook即时消息应用Messenger收集用户通话和短信记录一事，KCC正考虑对Facebook展开正式的调查。

本周早些时候，KCC下属的隐私侵犯调查部门已经传唤了Facebook韩国高管，要求就Facebook Messenger收集用户通话和短信记录一事做出解释，包括收集这些信息的目的、范围，以及是否提供给了第三方。

KCC一位官员今日称：“对于媒体报道中所怀疑的内容，我们正在查找相关事实。当前，我们调查的重点是：Facebook在收集这些数据之前是否得到了用户的同意。”该官员还称：“如果我们发现任何可能违反韩国隐私保护法的行为，将立即对Facebook展开调查。”

近日，多名Facebook用户在Twitter上发文称，即使他们没有将Facebook作为处理短信或电话的应用程序，但Facebook的数据文件中仍包含了手机上的每条短信和每个通话记录。为此，Facebook还遭到了三名用户的起诉。

Facebook随后承认，从2015年开始上传Android手机中的通话和短信记录。Facebook最初通过Messenger收集上述数据，随后又通过精简版移动应用Lite收集。但Facebook同时强调，所收集的信息不包括通话内容和文本内容，也没有将收集的信息出售给第三方。

就在该事件曝光前的数日，Facebook还陷入了信息泄露丑闻。Facebook此前承认，英国数据分析公司Cambridge Analytica在2016年美国总统大选前违规获得了5000万Facebook用户的信息，并成功地帮助特朗普赢得了美国总统大选。

受该事件影响，Facebook不仅遭到用户和分析师的强烈指责，还遭到了监管部门的调查。另外，在过去10多天的时间，Facebook市值蒸发了近1000亿美元。(李明)