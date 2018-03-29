All in区块链后 蓝港交出最差业绩

图片来源：蓝港互动

来源：界面

作者：彭新

在宣布“All in”区块链后，蓝港互动交出了一份难以令人满意的年度财报。

根据财报，截至2017年12月31日，蓝港互动收入比上一年同比下降24.9%，仅为4.95亿元。2017年全年亏损2.95亿元，相较上一年的1.57亿元同比扩大87.9%。这也是蓝港互动上市4年来，亏损规模最大的一次。

蓝港对于亏损扩大的解释是，2017年中国游戏行业竞争环境恶劣，资源向头部企业集中，流量获取成本进一步提高，产品开发周期较之前更加拉长。

就游戏业务这一块，2017年全年收入为4.72亿元，较去年同期的6.58亿元下滑约28.3%。蓝港称，这是因为集团对游戏开发的质量提出了更高要求，造成新游戏发行量较2016年减少。

海外游戏业务成为不多的亮点。海外收入较上一年增加36%，约占集团收入的三成。根据蓝港提供的数据，在2017年，手游《黎明之光》韩国版分别取得App Store免费榜第一、畅销榜第三，Google Play人气榜第一、畅销榜第三，Kakao人气榜第一，以及韩国本地商城ONE store第二的成绩；手游《大航海之路》Google Play畅销榜第三，位列双平台策略类型游戏人气第一。蓝港认为，加大海外市场的拓展策略起到了较为积极的作用。因此，蓝港计划继续加大海外投入。

此外，蓝港亦在财报中确认，其影视业务2017年授出电影版权收入约为2269.2万元。

蓝港宣称，2018年将丰富游戏产品的种类和数量，计划商业化9–10款游戏，比如自主研发的《闹闹天宫》，以及与爱奇艺联合发行的影游联动手游《莽荒纪》都将是本年度的重点产品。而在代理发行业务上，蓝港将加快节奏。

蓝港互动今年大打“区块链”这张牌，3月6日刚刚宣布“全面拥抱区块链，旗下游戏、硬件、影视IP业务全面链化”。此次财报中也提到要积极探索区块链前沿技术，思考将游戏业务和区块链技术进行融合。同时，蓝港将与火星财经深度合作，规划区块链游戏的发行策略。

火星财经于2018年2月8日正式上线，由蓝港互动创始人王峰亲自操刀创办，原“财经天下”周刊联合创办人商思林出任总编辑。

此外，蓝港还开发了一款音乐创意短视频应用“音浪”，旗下蓝港科技亦涉足智能音箱领域，推出了智能音箱产品“小青”。