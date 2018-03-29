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阿里否认涉足发币 称麻吉宝已下线

阿里否认涉足发币 称麻吉宝已下线
2018年03月29日 15:11 新浪科技
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阿里颜乔朋友圈截图阿里颜乔朋友圈截图

　　新浪科技讯 3月29日下午消息，针对阿里推出“麻吉宝”涉足区块链和发币的报道，阿里方面回应称，麻吉宝只是测试后已经下线的淘宝任务分发产品，与区块链和发币没有关系。

“麻吉宝”价值共享数字营销平台“麻吉宝”价值共享数字营销平台
“麻吉宝”价值共享数字营销平台“麻吉宝”价值共享数字营销平台
“麻吉宝”价值共享数字营销平台“麻吉宝”价值共享数字营销平台

　　今日有媒体报道称，阿里系发布了“麻吉宝”价值共享数字营销平台，正式开启创世内测。麻吉宝是阿里生态权益通证，未来将打通阿里系权益，实现阿里系权益之间的兑换和价值流转。报道还称，通过POE或完成社区活动“任务”可直接获取麻吉宝。麻吉宝总量210亿，其中POE发放84亿，将在未来84年逐步释放，2101年释放完成。这被认为阿里涉足发币领域。

　　不过阿里方面否认了此消息。

　　据悉，麻吉宝原是阿里妈妈推出的无线端推广营销工具，通过互动激励营销的创新推广模式，帮助商家在无线端进行流量渠道拓展,并进一步提升无线推广转化率，已于2016年底下线。

　　阿里妈妈方面称，目前这个测试产品已经下线，请大家等待正式版本上线。(张俊)

　　以下为阿里妈妈回应全文：

　　麻吉宝火了，但它跟区块链没有任何关系

　　大家热情的转发让麻吉宝火了！

　　但假消息太多，真实情况是——

　　麻吉宝只是阿里妈妈内测的一个淘客任务分发系统，淘客完成任务得到积分。

　　积分只是一个标示，既不能变现更不能交易流通。

　　另外，麻吉宝和区块链技术没有任何关联，跟发币更没有半毛钱关系。

　　目前，这个测试产品已经下线了，请大家等待正式版本上线。

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