快手回应“未成年人半裸镜头”：系保护隐私意识不够

原标题：快手回应“平台有未成年人半裸镜头”：系亲子视频保护隐私意识不够

新京报快讯(记者张彤)近日，有网友反映称，快手平台上出现“未成年萝莉秀腿秀身材”视频，甚至有半裸镜头。今日(3月29日)，快手官方客服发布声明称，被举报的用户是正常家庭发布的亲子视频，对儿童隐私保护意识不够，已对相关内容进行保护性处理并做同类核查，增补更多儿童隐私保护规则，后续还将对此事进行调查。

网友提供的视频截图可看到，一名未成年女童裸露上半身，一位成年男性站在一旁，视频名称为“宝宝生日快乐”。截图中还显示，评论区中有用户发布“镜头往下拉”、“12岁这样拍效果最佳”等言论。

对此，有网友称，他在快手上看到大量类似“未成年萝莉秀腿秀身材”的视频，“有露点的甚至是全裸，全是未成年人不适宜的视频。”多名网友跟帖，质疑快手官方审核不严格。

今日凌晨，快手官方客服发布声明称，已注意到有网友举报，快手平台内存在用户发布不适当情形下的儿童生活视频，并造成网友反感。经查，被举报的用户为正常家庭用户，由于对儿童隐私保护意识不够，上传的亲子视频造成观者不适。审核人员已紧急对相关内容进行保护性处理并再次做了同类核查。快手平台根据此次事件，增补了更多儿童隐私保护规则，后续还将对此事进行调查。

今日中午，新京报记者在快手平台搜索多个发布相关内容的用户名称，发布内容均被删除。