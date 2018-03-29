美团高管指责滴滴发黑稿 滴滴回应称是美团PS

新浪科技讯 3月29日午间消息，滴滴美团口水战继续升级，美团点评高级副总裁王慧文在微博上指责称，滴滴在背后发美团黑稿。而滴滴公关负责人李敏则回应称，自己PS图片转移注意力，是十几年前的PR手段。

美团打车近日刚刚进入上海，在日前的中国发展高层论坛上，美团点评CEO王兴表示，美团打车已经在进入城市拿到了三分之一的市场份额。

对于美团打车方面关于市场份额的说法，滴滴区域运营高级总监孙枢昨日在朋友圈发文称，没有竞争就没有今天的滴滴，感谢美团大力补贴用户，和滴滴一起把市场做大。但他同时认为，补贴畸高会带来黑产和刷单，这会对整个出行业造成巨大创伤；同时允许大量外牌车涌入，不做安全排查，更是灾难性的风险。

滴滴方面表态后，美团点评高级总监李洋也随后在朋友圈称“滴滴的孙枢同学不要对自己在上海无照经营避而不谈”，并配上一张上海市城市交通运输管理处网站的上海网络预约出租汽车平台企业名录，名录显示滴滴未入选。

而今日，美团点评高级副总裁王慧文也出来发声，“好歹也是五六百亿美金的公司啊，发黑稿不能这么偷懒啊，把Uber直接替换成美团就发出来了？ ”并贴出了几篇美团打车刷单的媒体报道截图。

滴滴公关负责人李敏则也回应称，是美团自己PS图片赖给别人转移注意力，“这是十几年前我入行时就看到过的PR手段，土。”(张俊)