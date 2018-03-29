58集团成立社交事业群 由高级副总裁何明科负责

58集团高级副总裁何明科

新浪科技讯 3月29日午间消息，58集团今日宣布，经管理层研究决定升级公司的组织架构，即日起正式成立社交事业群SLG（Social Listing Business Group）。这是58集团继成立人力资源事业群、房产事业群、本地服务事业群及汽车事业群之后的第五大事业群。未来，社交事业群将由58集团高级副总裁何明科负责。

何明科介绍，未来社交事业群将依托于58集团的招聘、房产、汽车、二手买卖等本地生活服务优势，聚焦腾讯生态下的微信、小程序等平台的社交化场景，进一步快速布局城市、乡镇、高校等市场。

实际上，58集团于2017年就推出了58同镇业务，58同镇被定义为乡村版的“58同城”，主要通过微信等平台招募乡镇站长，为乡镇市场提供农产品对接、土地流转、车辆交易、物品租售等服务。根据58方面公布的数据，截止2018年2月底，该项目已经覆盖全国31个省，297个地级市，1616个县区，超过7700个乡镇。

58集团CEO姚劲波表示：“58集团的生活服务在中国广大的城市及乡镇市场仍有巨大的市场空间和机遇。社交与生活服务结合，将提升58集团内部运营效率和外部市场开拓能力，并推动58同城、赶集网、安居客等业务，在乡镇、高校等此前渗透率不高的市场实现增长。”（张俊）