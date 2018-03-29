贾跃亭妻子甘薇发微博疑似“喊冤”：是非曲直苦难辩

新浪科技讯 3月29日午间消息，时隔两个多月，甘薇更新了微博：“是非曲直苦难辩，自有日月道分明。白衣惹灰土，只需心如故！ ”

今年1月，甘薇就乐视债务问题连发微博，包括长文《一位妻子的内心独白》，以及乐视债务问题处理进展的说明。在甘薇上一条微博，也就是1月22日的博文中，她表示：这大半年我们一直在努力解决问题，做出解决方案从未停歇……，到今天，我们也不会停歇，竭尽全力……

而在今日微博之前，甘薇最新的动态是对一条博文的点赞。被赞微博的内容是：“置身事外，谁都可以心平气和，身处其中，谁还可以淡定从容，所以请不要轻易评论任何人，因为你不在其中。”

虽然与乐视债务问题本无直接联系，但身为贾跃亭之妻，甘薇也处在乐视危机的漩涡之中。

值得注意的是，融创中国的业绩发布会刚刚结束，孙宏斌在会上提到了对乐视和贾跃亭的看法。孙宏斌称，乐视肯定是一个失败的投资，总共投165亿全都计提坏账了，不能说是壮士断臂，脑袋都断了。

关于是否会把乐视卖给别的接盘者，孙宏斌回应称，有谁接盘他就卖了，还可以打折。打九折。如果真有意向价格还可以商量。

而对于贾跃亭，孙宏斌称，老贾还是挺好一企业家，但是企业做失败了也是事实，社会要宽容失败者。

甘薇的微博，恰更新在融创业绩发布会之后。（李楠）