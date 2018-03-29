新浪科技> 互联网 > 正文

被调侃是为国接盘 孙宏斌：现在卖什么的都找我

被调侃是为国接盘 孙宏斌：现在卖什么的都找我
2018年03月29日 10:36 新浪财经
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪财经讯 3月29日消息，今日，融创中国在香港召开2017年业绩发布会。融创中国董事局主席孙宏斌被问到，如何评价大家说他是“侠之大者，为国解盘？”孙宏斌说，对他来说，并购什么的就是个生意。“我现在每天收到无数信息，卖什么的都找我。”

　　孙宏斌说，之前的这些并购、买卖，对他们来说，就是个生意。

　　“我觉得我们生活的时代，恭逢盛世，很多好的机会。我有很多朋友做投资，业绩特别好，为什么？我说傻逼去投资都挣钱，那些年，都挣钱。慢慢的，这个生意正常了。其实，对我们来说，就是生意。万达也是个生意，这是个好生意。对我们来说，真的，就是个生意。”他坦言。

　　对于接盘这个评价，孙宏斌说，很多朋友老问他，那些个并购信息都哪里来的？孙宏斌说，都是别人找他的。“并购是没有什么市场的，哪个并购都没有挂在墙上广而告之，大的并购都是两个老板通了个电话就成了，或者有个中间人介绍。”

　　他开玩笑说，现在每天收到无数信息，“卖什么的都找我。其实这就是机会，20个项目，我挑一个肯定是好的。100个项目定一个，肯定是对的，因为每天我们收到大量的并购信息。”

　　他说，融创吃过那么多亏，在房地产行业，到了另外一个行业，也在吃亏，但是吃了亏之后融创就成长了。这就是价值。“啥亏都吃过了，还有什么亏能吃？所有的亏都在年轻的时候吃了。”（新浪财经 徐雯）

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有