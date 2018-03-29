被调侃是为国接盘 孙宏斌：现在卖什么的都找我

新浪财经讯 3月29日消息，今日，融创中国在香港召开2017年业绩发布会。融创中国董事局主席孙宏斌被问到，如何评价大家说他是“侠之大者，为国解盘？”孙宏斌说，对他来说，并购什么的就是个生意。“我现在每天收到无数信息，卖什么的都找我。”

孙宏斌说，之前的这些并购、买卖，对他们来说，就是个生意。

“我觉得我们生活的时代，恭逢盛世，很多好的机会。我有很多朋友做投资，业绩特别好，为什么？我说傻逼去投资都挣钱，那些年，都挣钱。慢慢的，这个生意正常了。其实，对我们来说，就是生意。万达也是个生意，这是个好生意。对我们来说，真的，就是个生意。”他坦言。

对于接盘这个评价，孙宏斌说，很多朋友老问他，那些个并购信息都哪里来的？孙宏斌说，都是别人找他的。“并购是没有什么市场的，哪个并购都没有挂在墙上广而告之，大的并购都是两个老板通了个电话就成了，或者有个中间人介绍。”

他开玩笑说，现在每天收到无数信息，“卖什么的都找我。其实这就是机会，20个项目，我挑一个肯定是好的。100个项目定一个，肯定是对的，因为每天我们收到大量的并购信息。”

他说，融创吃过那么多亏，在房地产行业，到了另外一个行业，也在吃亏，但是吃了亏之后融创就成长了。这就是价值。“啥亏都吃过了，还有什么亏能吃？所有的亏都在年轻的时候吃了。”（新浪财经 徐雯）