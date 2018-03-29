Facebook改变广告投放政策：广告主不得用第三方数据

新浪科技讯 北京时间3月29日上午消息，据知情人士透露，Facebook正在全面评估其所有的数据操作，并在一些政策上采取了更为保守的做法，广告主在该社交网络上定向投放广告的能力或许会因此受限。

Facebook表示接下来几周内会进行一系列改变，其中之一就是不再允许广告主在平台上使用来自第三方数据中间机构（比如Acxiom Corp.和Epsilon Data Management LLC）的信息进行广告定向投放。

“尽管借助数据中间商信息投放广告的做法在行业内很普遍，但我们相信，我们的举措将有助于提高人们在Facebook上的隐私安全，”公司的产品营销主管格雷厄姆·穆德（Graham Mudd）说。

自Cambridge Analytica盗用用户信息的消息被爆出后，Facebook一直在积极采取措施重建消费者对平台数据隐私策略的信心。未来几周内，首席执行官马克·扎克伯格也将前往国会山回答立法议员的提问。

另外，Facebook在此之前也表示公司正在重新设计平台上的隐私设置菜单，新的菜单将让用户对自己个人信息有更多掌控权。上周，Facebook亦承诺会调查在2014年公司改变政策之前获得用户和他们好友信息的所有应用。(小白)