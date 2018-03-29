融创为乐视记提坏账减值百亿 董秘谈负面影响:忘了吧

新浪财经讯 3月29日消息，今早，融创中国发布了2017年业绩公告。其中，融创中国为乐视系投资计提坏账及减值准备共计120.8亿。在今天的业绩发布会上，融创中国董秘高曦表示，财务已充分考虑了乐视的相关负面影响，未来大家对“乐视的负面影响可以忘了。”

今天上午，融创中国发布了2017年的业绩，财报显示，2017年度，公司合同销售金额约为人民币3，620.1亿元，较去年增长约140.3%，行业排名跃升至第四名。

具体来看，报告期内融创中国实现营业收入658.7亿元，同比增长86.4%；毛利136.3亿元，同比增长181.1%；毛利率20.7%，较去年同期13.7%提升7个百分点。公司拥有人应占溢利110.0亿，同比大增344%；公司拥有人应占核心净利111.2亿，同比增长259.1%。另外，融创建议派发2017年度末期股息每股0.501元，同比增长94.9%。

融创中国的公告还披露了其对乐视的投资情况，公告称，本集团附属公司、合营公司及联营公司（不包含乐视网信息技术（北京）有限公司（“乐视网”）、新乐视智家电子科技（天津）有限公司（“新乐视智家”）及乐视影业（北京）有限公司（“乐视影业”）（以下合称“乐视相关公司”）、金科地产集团股份有限公司及北京链家房地产经纪有限公司，下同）的收入合计为人民币1404.7亿元，较截至二零一六年十二月三十一日止年度的人民币762.4亿元大幅增加人民币642.3亿元（约84.2%），其中本公司拥有人应佔收入为人民币1003.6亿元，较截至二零一六年十二月三十一日止年度的人民币561.7亿元大幅增加人民币441.9亿元（约78.7%）。

公告显示，集团的销售及市场推广成本由去年的9.2亿元增加273.2%至34.2亿元。行政开支由2016年的人民币13.4亿元增加315.0%至55.6亿元。其中包括，出于谨慎考虑，计提应收乐视相关公司及其关联方的款项的坏账损失拨备人民币21亿元。

此外，公告显示，集团的其他开支及亏损由2016年度的人民币0.2亿元增加至2017年度的人民币106.9亿元，主要为对于乐视相关公司的投资、债务担保共计提约人民币99.8亿元的减值拨备。

由此计算，融创为乐视网计提的减值准备达到了120.8亿元。

基于此，高曦今天在业绩发布会上表示，财务角度已经充分考虑了乐视的相关负面影响，“大家对乐视的负面影响可以忘了，未来不用考虑了。”（新浪财经 徐雯）