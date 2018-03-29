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著名风投：Facebook股价将深陷泥潭一整年

著名风投：Facebook股价将深陷泥潭一整年
2018年03月29日 09:32 新浪科技
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著名风投：Facebook股价将深陷泥潭一整年
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　　新浪科技讯 北京时间3月29日上午消息，在数据泄露事件被曝出之后，Facebook赖以生存的广告业务也受到了巨大的影响。本周三，科技界著名分析师、风投家吉恩·蒙斯特（Gene Munster）在接受CNBC采访的时候表示，未来广告商必须要考虑在Facebook上投放广告是否会给自己的品牌带来负面影响。

　　蒙斯特在采访中表示：“我不认为人们会对Facebook或是Instagram产生太大的厌恶情绪，这两个平台将会继续存在下去。但是我认为未来这些平台的广告政策将会发生变化，从而对广告的效果产生影响。”

　　蒙斯特补充说到：“我们已经看到了有一些小型广告商离开了Facebook平台。这会对Facebook在股市上的表现产生影响。”

　　蒙斯特是Loup Ventures的创始人，这家机构专注于早期初创企业的研究和投资，蒙斯特认为他不认为Facebook的股价将会呈断崖式下跌，但是他认为在未来6-12个月中，Facebook的股价将会陷入泥潭。

　　从3月16日到本周二，Facebook的股价下跌了17%。3月17日当天，《纽约时报》、《观察家报》和《卫报》等主流媒体都曝出了数据泄露事件，Cambridge Analytica在未经用户允许的情况下收集了超过5000万用户的数据和信息。这些数据后来被用在了政治广告中，从而对美国大选产生了影响。

　　本周一美国联邦商务委员会（FTC）确认他们正在对Facebook的数据政策进行调查。

　　本周三Facebook更改了他们的数据和隐私工具，其中最重要的改变内容包括：隐私设置现在被集中在了一个页面之上，而此前用户需要打开将近20个页面才能完成所有设置。

　　另外，该公司CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）也同意将前往国会就此次数据泄露事件提供证词。(月恒)

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