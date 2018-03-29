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英媒：Facebook泄露数据目前仍未被删除

英媒：Facebook泄露数据目前仍未被删除
2018年03月29日 09:19 新浪科技
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Cambridge Analytica位于伦敦的办公室Cambridge Analytica位于伦敦的办公室

　　新浪科技讯 北京时间3月29日上午消息，据英国媒体爆料，尽管Cambridge Analytica极力否认，但是该公司并没有将从Facebook那里获取的用户数据删除，至少是没有全部删除。大量用户的信息和数据落或许已经落到了其他第三方手中。

　　英国媒体Channel 4报道，他们从“Cambridge Analytica的消息源处”获得了13.6万用户的数据。

　　Channel 4表示，他们所获得的这些数据均来自Facebook，用户大多来自科罗拉多，这些数据也曾经被Cambridge Analytica使用来干扰大选。更糟糕的是，现在谁也不能确定还有哪些其他人或机构依然拥有这些数据，尽管Cambridge Analytica一直称他们已经删除了这些利用非正当方式所获得的数据。这对于那些个人信息被盗取的用户来说显然不是一件好事。

　　一位名叫詹尼斯（Janice）的用户在接受Channel 4采访的时候表示：“一些不在乎社会的人操纵了我们的社会。他们关心的只是自己的生意。他们只在乎自己，根本不关心我们。他们要操纵我们，因为我们既是选民也是消费者。”

　　对于Facebook CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）来说，这个消息足以让他更加焦头烂额。在本月21日的时候扎克伯格发表了一篇博文，他在这篇博文中称Facebook曾经要求Cambrige Analytica和剑桥大学的研究人员删除这些通过不当手段所获取的数据。而且对方也的确向Facebook提供了数据删除证明。

　　扎克伯格表示：“他们提供了与数据删除相关的证明。”

　　很显然，Facebook并没有去核实证明的真实性，也没有调查Cambrige Analytica是否真的删除了这些用户的数据。(月恒)

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