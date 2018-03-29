新浪科技> 互联网 > 正文

融创中国:为乐视系投资计提坏账及减值准备共120.8亿

融创中国:为乐视系投资计提坏账及减值准备共120.8亿
2018年03月29日 08:11 澎湃新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　3月29日上午7时30分，融创中国（01918.HK）发布2017年业绩公告显示，2017年度，公司合同销售金额约为人民币3，620.1亿元，较去年增长约140.3%，行业排名跃升至第四名。

　　公告显示，公司收入约为人民币658.7亿元，较去年增长约86.4%；毛利约为人民币136.3亿元，较去年增长约181.1%；毛利率约为20.7%，较去年增长了约7.0个百分点；本公司拥有人应占溢利约为人民币110.0亿元，较去年增长约344.0%；本公司拥有人应占核心溢利约为人民币111.2亿元，较去年增长约259.1%；于2017年12月31日的现金余额约为人民币967.2亿元，较去年增长约38.5%；董事会拟宣派末期股息每股人民币0.501元，较去年增长约94.9%。

　　公告披露了其对乐视的投资情况，公告称，本集团附属公司、合营公司及联营公司（不包含乐视网信息技术（北京）有限公司（“乐视网”）、新乐视智家电子科技（天津）有限公司（“新乐视智家”）及乐视影业（北京）有限公司（“乐视影业”）（以下合称“乐视相关公司”）、金科地产集团股份有限公司及北京链家房地产经纪有限公司，下同）的收入合计为人民币1404.7亿元，较截至二零一六年十二月三十一日止年度的人民币762.4亿元大幅增加人民币642.3亿元（约84.2%），其中本公司拥有人应佔收入为人民币1003.6亿元，较截至二零一六年十二月三十一日止年度的人民币561.7亿元大幅增加人民币441.9亿元（约78.7%）。

　　期内，公告显示，根据管理层对销售预测，将由104亿元人民币的借贷将于今年年底前到期。

　　公告显示，集团的销售及市场推广成本由去年的9.2亿元增加273.2%至34.2亿元。行政开支由2016年的人民币13.4亿元增加315.0%至55.6亿元。其中包括，出于谨慎考虑，计提应收乐视相关公司及其关联方的款项的坏账损失拨备人民币21亿元。

　　此外，公告显示，集团的其他开支及亏损由2016年度的人民币0.2亿元增加至2017年度的人民币106.9亿元，主要为对于乐视相关公司的投资、债务担保共计提约人民币99.8亿元的减值拨备。

　　由此计算，融创为乐视网计提的减值准备达到了120.8亿元。

　　公告显示，2018年，本集团将成立独立运营的文旅集团，致力于提升本集团已高起点佈局 的文旅项目的运营能力和盈利水平。文旅集团的长期目标是成为中国最具行业竞争 力文旅地产运营商之一，成为本集团未来新的增长点。 在其他新业务佈局方面，本集团将会重点管理好现有的战略投资项目，保障及促进 长期价值的释放。同时，在不影响房地产主业竞争优势和发展的前提下，本集团将 继续对消费升级方向的市场机会进行谨慎探索。本集团将努力成为提供高品质的居 住、家庭娱乐和文化旅游产品的标杆企业，成为中国家庭美好生活的优质运营商和服务商。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有