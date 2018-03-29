融创中国:为乐视系投资计提坏账及减值准备共120.8亿

3月29日上午7时30分，融创中国（01918.HK）发布2017年业绩公告显示，2017年度，公司合同销售金额约为人民币3，620.1亿元，较去年增长约140.3%，行业排名跃升至第四名。

公告显示，公司收入约为人民币658.7亿元，较去年增长约86.4%；毛利约为人民币136.3亿元，较去年增长约181.1%；毛利率约为20.7%，较去年增长了约7.0个百分点；本公司拥有人应占溢利约为人民币110.0亿元，较去年增长约344.0%；本公司拥有人应占核心溢利约为人民币111.2亿元，较去年增长约259.1%；于2017年12月31日的现金余额约为人民币967.2亿元，较去年增长约38.5%；董事会拟宣派末期股息每股人民币0.501元，较去年增长约94.9%。

公告披露了其对乐视的投资情况，公告称，本集团附属公司、合营公司及联营公司（不包含乐视网信息技术（北京）有限公司（“乐视网”）、新乐视智家电子科技（天津）有限公司（“新乐视智家”）及乐视影业（北京）有限公司（“乐视影业”）（以下合称“乐视相关公司”）、金科地产集团股份有限公司及北京链家房地产经纪有限公司，下同）的收入合计为人民币1404.7亿元，较截至二零一六年十二月三十一日止年度的人民币762.4亿元大幅增加人民币642.3亿元（约84.2%），其中本公司拥有人应佔收入为人民币1003.6亿元，较截至二零一六年十二月三十一日止年度的人民币561.7亿元大幅增加人民币441.9亿元（约78.7%）。

期内，公告显示，根据管理层对销售预测，将由104亿元人民币的借贷将于今年年底前到期。

公告显示，集团的销售及市场推广成本由去年的9.2亿元增加273.2%至34.2亿元。行政开支由2016年的人民币13.4亿元增加315.0%至55.6亿元。其中包括，出于谨慎考虑，计提应收乐视相关公司及其关联方的款项的坏账损失拨备人民币21亿元。

此外，公告显示，集团的其他开支及亏损由2016年度的人民币0.2亿元增加至2017年度的人民币106.9亿元，主要为对于乐视相关公司的投资、债务担保共计提约人民币99.8亿元的减值拨备。

由此计算，融创为乐视网计提的减值准备达到了120.8亿元。

公告显示，2018年，本集团将成立独立运营的文旅集团，致力于提升本集团已高起点佈局 的文旅项目的运营能力和盈利水平。文旅集团的长期目标是成为中国最具行业竞争 力文旅地产运营商之一，成为本集团未来新的增长点。 在其他新业务佈局方面，本集团将会重点管理好现有的战略投资项目，保障及促进 长期价值的释放。同时，在不影响房地产主业竞争优势和发展的前提下，本集团将 继续对消费升级方向的市场机会进行谨慎探索。本集团将努力成为提供高品质的居 住、家庭娱乐和文化旅游产品的标杆企业，成为中国家庭美好生活的优质运营商和服务商。