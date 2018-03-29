Ripple向公立学校捐赠加密货币 价值2900万美元

新浪科技讯 北京时间3月29日早间消息，加密货币初创公司Ripple本周三宣布，将旗下价值2900万美元的数字货币XRP捐出，用于资助公立学校。

该公司在一份声明中称，这是有史以来他们所捐赠的规模最大的加密货币礼物，目的是为了回应DonorsChoose.org网站上成千上万教师的要求。捐款将用于在美国境内50个州为超过28000名公立学校教师购买教室材料。

DonorsChoose.org的创始人和首席执行官查尔斯·贝斯特（Charles Best）说，他曾与Ripple公司CEO布拉德·嘉灵豪斯（ Brad Garlinghouse）接触，因为后者之前曾参与过该基金的活动。他给Ripple高管发了一封电子邮件，列出了满足教师要求可能将带来的影响。

“让我震惊的是，他们说可以。”贝斯特说，他在18年前创办这家慈善组织。“这真令人兴奋，这将是最大一笔加密货币捐款。”

Ripple发明了一种网络，可在全球更快地完成金融支付，公司总部设在旧金山。XRP是他们发行的一种数字代币。

Ripple公司总共制造过1000亿XRP币，目前的持有量为600亿，截止到本周三，其公司市值和控股资产合计接近348亿美元。

该公司市场营销高级副总裁莫妮卡·龙（Monica Long）说，这是该公司迄今为止将社会公益项目正式化的最大努力。但她说，期望更多金融科技公司关注教育。

根据CoinMarketCap的统计，Ripple公司的XRP币是市值第三大的数字货币，截止到本周三美东时间早上2:40，每一枚XRP币的交易价格接近58美分。今年加密货币的市值下降超过七成，到目前为止，今年前10位数字货币的市值均有所降低。

DonorsChoose.org同意在两周时间内将这笔加密货币兑换成美元，以便尽量避免影响市场价格。该慈善机构的政策也适用于被捐赠的公司股份，都将被立即出售。

Ripple高管不是加密社区使用数字货币进行慈善活动的第一人。

去年12月，当比特币接近19000美元以上的历史高点时，一位匿名捐赠者成立了一家名为“菠萝基金”的组织，向各种慈善机构捐赠5000多个比特币。捐赠者说，他或她将向通过网站申请的人分发价值8600万美元的比特币。(杨戈)