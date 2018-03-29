独立直播公司面临大考 映客转战香港争抢直播第一股

何天骄

网红直播经纪公司负责人老秦最近有点郁闷，自己苦心经营的直播团队去年以来流量一直下滑，无奈之下，只能让一部分网红转战尚未有明确盈利模式的短视频平台。

直播网红们尚在苦恼，但直播的平台却已经争相启动了IPO。

在斗鱼、虎牙在本月初完成新一轮融资并释放出上市信号后不久，日前以秀场直播为主的映客在香港市场提交IPO文件。

独立直播平台争抢直播第一股的战火也越来越浓。然而，先不论上市能否成功，但上市的过程就是一次大考，意味着资本和市场对相关公司前景的判断，那么，映客能否通过这场大考？

秀场直播受冲击

独立直播平台近年来异军突起，然而却面临用户黏性不够高的痛点。相比其他非独立直播平台，诸如陌陌、爱奇艺旗下的直播平台，均有社交平台和内容平台做后盾，独立直播平台被认为缺乏足够内容支撑或社交平台导流，因而被认为用户黏性不够高。

不过，相比于斗鱼、虎牙的游戏直播，以秀场直播为主的映客更显艰难。龙珠直播创始人兼CEO陈琦栋向记者表示：“在我看来，唱歌跳舞为主的秀场直播对用户的黏性相对较低，要让粉丝一直盯着一个人唱歌跳舞其实是很难的。”

“很多人来看直播甚至打赏，核心需求还是想要认识网红，社交为主要目的，用户黏性不高，这也导致了我们网红的流量在前年达到巅峰后，去年开始流量下滑很厉害，各项数据一直在掉。”老秦也深有感触，“最近不是抖音很火么，我们公司一部分网红已经转战抖音了，虽然目前还不清楚如何盈利。”

与老秦一样谋求转型的不止一家，网红经纪公司上海迎新文化传播董事长章琼支向记者表示：“我们已经从秀场转型做电商直播，独立的秀场直播现在已经很少做了。显然，大量的秀场直播网红正在转型，秀场直播正在面临考验。”

事实上，直播平台的流量下滑也反映在了映客披露的招股书中。按2017年主播人数计算，映客是中国最大的移动端直播平台，按2017年收益计算及按活跃付费用户人数计算，映客是中国第二大移动端直播平台。然而，在2017年，映客在两项重要的数据——活跃用户数量和付费用户数量上显著下滑。

相比之下，依靠黏性很强的游戏作为主要直播内容的斗鱼、虎牙等平台似乎更被资本看好。3月8日，斗鱼宣布获新一轮6.3亿美元融资，由腾讯独家投资。至此斗鱼已经完成了六轮融资，总融资额超60亿元。去年上半年，斗鱼完成了D轮融资，同时宣布公司完全进入了盈利状态，并在积极对外投资。同一天虎牙直播也宣布完成B轮融资，腾讯以4.6亿美元投资虎牙直播，腾讯拥有虎牙51%的投票权。与此同时，斗鱼、虎牙直播也先后释放出上市信息。其中，虎牙直播已向美国证券交易委员会秘密提交IPO申请文件。

那么，在同行的虎视眈眈下，映客能否拿下独立直播公司第一股？

核心数据堪忧

映客要顺利上市最先要解决的恐怕是核心数据下滑问题。

财报数据显示，映客的平均每月活跃用户数量（MAU）在2016年迅速增长，从第一季度的1537万攀升至2016年第四季度的3000.6万，但从2017年开始，映客的月活数出现下滑，四个季度的月活数在2212万和2518万之间。

平均每月付费用户数量的变化态势与月活数据类似，也出现下滑，在2016年第四季度达到248.6万，但这一数据在2017年显著下滑，2017年第一季度的每月付费用户数量较2016年第四季度拦腰截断至182.4万，随后在第三季度下滑至61万，在第四季度小幅增长至65.2万。

对于这两块核心数据下滑，第一财经联系了映客方面，映客方面表示以招股书为准。在映客招股书的风险陈述章节，映客提到了上述数据下滑的问题：“于2017年第一季至2017年第二季期间，平均月活跃用户数大幅下降，而平均每月付费用户数于2016年第三季至2017年第三季期间亦有所减少。”映客称：“倘我们未能有效管理增长、实施业务战略及控制成本与开支，我们的业务及经营业绩可能或受损；倘我们无法以具成本效益的方式吸纳新用户及留住吸纳有效用户，我们的业务及经营业绩或受到重大不利影响。”

映客的数据下滑让人不禁联想到去年映客曾计划通过注入A股上市公司宣亚实现曲线上市，最后未能成功，不排除是因为核心数据下滑导致。

不过，CIC灼识咨询执行董事赵晓马表示：“由于从2017年4月起，证监会开始收紧影视文娱等行业的再融资和并购重组政策，映客在一个较差的时机尝试注入宣亚国际，故此以失败告终。但是，此次的失败对于映客直播的长远发展并不是坏事，反而可能起到激励其独立上市的勇气和决心。”

北大文化产业研究院副院长陈少峰向记者表示，独立的直播业务在A股上市较困难，在境外市场比较合适。现在一些独立直播业务萎缩，需要及时调整商业模式，诸如直播行业的文创电商、网红经纪等，做得好的话会有新的业绩增长点。

转型迫在眉睫

所幸的是，映客目前业绩表现尚可。2017年映客的收益为39.4亿元，经调整纯利达到7.9亿元，2016年映客的收益为43.3亿元，经调整纯利为5.68亿元。可见，映客在2017年虽然收益减少，但净利润有所增加。此外，虽然面临活跃用户数和付费用户数的减少，但映客在招股书中强调了用户数付费金额的提升：月均每付费用户充值金额从2015年的190元增至2017年的406元。

相关直播行业人士向记者表示：“从财务数据看，映客损失了一部分非核心用户，一些有较强付费意愿的核心用户留存下来了，这也带来映客利润的增加。”

“既有盈利模式，又有海量用户的映客凭当下的利润体量已经足够上市，而在香港上市也许是不错的选择。”赵晓马表示。

仅靠这些核心用户能否一直推动业绩增长？

赵晓马认为：“以秀场为主的直播平台，主要靠产品自驱力来增加用户数量和用户黏性。在秀场模式下，首先主播为了获得更多的打赏，会努力迎合观众，想办法留住观众，甚至会从外部（比如其他社交平台、直播平台、论坛等）拉来观众；其次，得到认可的主播为了增加收入会更长时间地进行直播，而官方将给优秀的内容（一般为在线人数高的或者收到打赏多的主播）放在更显眼的展示位，进而吸引更多的用户。另外，映客通过制定和调整提升等级的规则及等级权益来对用户的行为进行一些影响。”

这些办法某种程度上能够缓解用户活跃度下滑的困境。不过，为持续发展，映客还需要不断寻找新的出路。赵晓马指出，首先在业务上进行突围，从秀场模式转型“直播+”，并在各个垂直领域布局。诸如广告市场是映客直播平台未来非常大的一个增长点。