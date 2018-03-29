Uber无人驾驶部门高管或准备离职 曾负责货运部门

新浪科技讯 北京时间3月29日凌晨消息，据知情人士透露，Uber无人驾驶货车部门联合创始人利奥尔·荣（Lior Ron）正准备从该公司离职。

上周，在发生自动驾驶汽车撞人致死事件后，Uber暂停了其所有无人驾驶汽车测试计划。本周一，事发当地亚利桑那州州政府宣布将永久禁止Uber在该州范围内开展无人驾驶汽车测试。

近期发生的无人驾驶汽车撞人致死事件是无人驾驶领域的首起致人死亡事故。这引发了公众对于Uber无人驾驶汽车安全性的质疑，其安全传感器本应该能检测到路上的行人。

Uber在一份声明中表示：“我们的心是和受害者家属连在一起的。我们正在全力配合当地警方对于该事故的调查工作。”

据《纽约时报》报道，Uber的无人驾驶汽车测试计划在事发前就处于困境，其行驶里程远没有达到业界标准，还没达到让安全驾驶员不干涉驾驶系统的程度。

利奥尔是自动驾驶初创公司Otto的联合创始人，该公司在2016年被Uber收购。他的领英账号的资料显示他目前的职位是Uber货运部门Uber Freight的主管。

Otto的另一位联合创始人是安东尼·莱万多夫斯基（Antony Levandowski），他是Uber与另一家从事自动驾驶技术研究的公司Waymo之间诉讼案的主角，并已经在去年被Uber解雇。

Uber拒绝对利奥尔的离职发表评论，不过在一份声明中表示：“我们仍在继续投资并十分看好Uber Freight的未来。自从该货运服务在德克萨斯州上线以来，我们将该业务拓展到了美国本土其他所有州。我们相信该业务将继续增长，我们将使用自身的物流网络和技术来变革货运产业。”（小宝）