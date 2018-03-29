库克批评Facebook：我不会面临跟扎克伯格一样的状况

新浪科技讯 北京时间3月29日凌晨消息，苹果公司CEO蒂姆·库克（Tim Cook）在周三接受采访时就Cambridge Analytica数据丑闻对Facebook提出批评，他指出隐私权是一种人权，同时也是美国人的核心价值观。

在被问及如果Facebook CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）现在面临的问题也发生在他的身上，那么他会如何去做时，库克说道：“我不会面临这种状况。”

库克在接受美国科技博客网站Recode和MSNBC采访时发表了这番言论。此前一天，苹果公司发布了支持Apple Pencil触控笔和更新版教育软件的新款低价iPad。

他在采访中说道，苹果公司从不认为人们该在网上填写详细的个人资料。他表示：“如果把用户当做产品，那么我们能赚到一大笔钱，但我们选择不那样做。”

Cambridge Analytica此前被曝不正当地获取了5000多万名Facebook用户的个人信息，从而导致扎克伯格备受批评。

库克称，思考用户在线资料会被怎样滥用是个很重要的问题，但同时表示自我监管才是最好的监管。他鼓励用户在保密模式下浏览网上信息并屏蔽cookies，以便自己掌握控制权。

Facebook现已成为英国两国监管机构的调查目标。美国联邦贸易委员会（FTC）周一宣布对Facebook的数据相关实务展开调查，而英国当局也已对其发起调查。Facebook此前称其在2015年时获悉了Cambridge Analytica滥用用户数据的问题，但并未向公众发出通知，这个问题直到本月早些时候才被英国《观察家报》（The Observer）和《纽约时报》曝光。

苹果公司在隐私权问题上则采取了更严格的立场，以至于曾让美国当局难堪。在2015年加利福尼亚州圣贝纳迪诺（San Bernardino）大规模枪击事件发生以后，苹果公司拒绝了美国联邦调查局（FBI）向其提出的破解枪手iPhone的要求，从而带来了一场备受瞩目的司法“战争”。

在当时，苹果公司宣称破解涉案iPhone需要编写特定软件，而这可能会破坏该产品对所有用户而言的安全功能。随后，美国司法部找到了一种办法，在无需苹果公司帮助的情况下破解了涉案iPhone。

库克周三表示，如果当时苹果公司被强令破解iPhone，那么该公司会再次发起斗争。（唐风）