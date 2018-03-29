Facebook推出新数据管理工具 隐私设置项变醒目

新浪科技讯 北京时间3月29日凌晨消息，本周三，Facebook更新了该平台的隐私工具，使公众更清楚地知道该公司是怎样处理用户的数据的。此次更新包括一个更有序、直观的隐私设置菜单和新的数据管理工具。

尽管此次更新中的有些内容是和近期的Cambridge Analytica数据泄露事件有关，但是更多的更新内容则是早已准备好的。Facebook在今年早些时候就曾宣布称将发布一个新的“隐私中心”，部分原因是为了迎合欧盟新推出的隐私保护法，该“隐私中心”工具原计划是要到今年5月份才发布。

Facebook在一份声明中表示：“近期发生事情强调了隐私保护的重要性，Facebook用户将在未来几周内看到隐私设置的更新。马克已经宣布过我们将做出的改变，我们将在不收集更多的信息的同时让数据收集工作变得更透明。”

Facebook表示，更新内容第一项就是更改设置项顺序，使得隐私设置项变得更醒目。过去，隐私设置相关选项分散在多个设置菜单中，现在，所有关于隐私的设置项都集中在了一起。

在设置中新增一个“隐私快捷设置”菜单项，这使得用户更容易找到所有隐私设置项。该“隐私快捷设置”菜单中包括两步验证、查看或删除Facebook所持有的用户个人信息、设置广告偏好、和设置帖子可见性范围等。

Facebook早就允许用户查看并下载自己的个人信息，不过最近推出的名为“获取你的信息”工具则不仅可以向用户展示Facebook所持有的数据，同时还提供删除信息的选项。

另外，Facebook称将在未来几周内更新该平台的服务条款，使任何在平台上收集数据的行为变得更透明。在近期发生的数据泄露事件中，有用户惊讶地发现第三方应用居然能收集到这么多Facebook个人信息，有了新的服务条款后，这种大规模的数据收集行为不会再发生了。

近期，由于数据泄露事件，Facebook面临推特上的“删除Facebook”运动、多项法律诉讼、联邦政府的调查、股价大跌、和失去公众信任等危机。Facebook表示将在未来几周内做出更多与用户相关的改变。（小宝）