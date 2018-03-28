媒体评论：“网络水军”这池浑水如何抽干？

马上评｜“网络水军”这池浑水如何抽干？

澎湃特约评论员 毕舸

网络水军，是个神奇的存在。似乎每个人多少都能感受到他们：明星造话题刷热度、淘宝刷单、论坛雇人删帖、商家发文抹黑竞争对手，还有《人民的名义》里郑胜利开的那种“给钱啥都干”的“水军公司”。但现实里，很少有人见过他们的真面目。或许，他们也知道自己的职业“见不得光”。

这两天，澎湃新闻关注了这一群体。随着“老邪”、方敏、齐洁（均为化名）等多名“资深”水军的讲述，这一隐秘江湖及从业者，正逐渐为公众所熟知。

网络水军的出现，来自于各种利益的交织。从最初娱乐圈中的刷帖、炒作来营造虚假的“人气” ，再到网购交易平台刷虚假“交易额”，及黑竞争对手损害其品牌和市场公信力。利益回报越来越高，水军这池浑水搅动的能量也就越来越大。

这实际上构建了一种畸形生态：交易双方都无需通过社会通行的付出与回报对等原则，而是依靠“捧”、“骗”、“黑”来快速达到利益诉求，谋取种种不正当利益。当然，在此过程中，利益回报是明显分层的，底层水军以最简单的重复劳动，赚所谓的“辛苦钱”；高一级的水军则附加了某种专业技能，比如策划、内容制造等；再往上走就是雇佣一帮水军的“公司”，依靠规模化营收获取利润。位于金字塔尖的是藏在幕后的操纵者，他们从中赢得暴利。

当初水军兴起，与法律对此新生事物还不了解、没有制约手段不无关系。现在则不然。2013年，最高人民法院、最高人民检察院公布的《关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释》规定，网络水军“有偿删帖”，或发布虚假信息的，或可构成“非法经营罪”。去年制定的《网络安全法》也指出，“不得利用网络，编造、传播虚假信息扰乱经济秩序和社会秩序，以及侵害他人名誉、隐私、知识产权和其他合法权益等活动”。

2017年5月以来，公安部部署各地公安机关开展打击“网络水军”全国集群战役，抓获违法犯罪嫌疑人200余人，涉案总金额上亿元。其中，第一宗利用网站实施“网络水军”非法删帖炒作的案件，是在公安部统一指挥下的行动，共抓获犯罪嫌疑人77名，涉案金额近400万元。显示了国家层面打击网络水军的决心。

而网络实名制、网站对跟帖评论负主体责任、建立先审后发制度等举措的细化实施，也在不断压缩网络水军的生存空间，这也是“老邪”选择上岸转型做传媒公司的原因所在。

当然，有利益的地方就会有江湖，依然会有人为了一点蝇头小利加入水军行当，也会有企业利益当头，继续铤而走险。

网络水军这池浑水要彻底抽干尚需时日。这需要司法体系的继续完善，网络信息平台的自查和第三方监督机制不断强化。只有当“老邪”和幕后操纵者们的违法成本远高于收益，才是这些人收山之时。