区块链热潮生乱象：矿机5秒售罄 培训机构推万元课程

区块链全民热潮生乱象：挖矿机5秒售罄，培训机构推万元课程

范晓/北京日报

北京日报3月28日报道，随着区块链从高冷晦涩的专业术语变身为全民热议的“爆红”风口，众多嗅觉敏锐的商家，正在想方设法抢占先机，以各种花式“蹭热点”借机吸金。而在各方资源资本裹挟追捧的背后，恐是兴奋与焦虑掺杂的纠结：抢占风口还是戳破泡沫？

年薪百万挖人 媒体转型抢位

在“金三银四”的春季招聘，人才市场最炙手可热的“新贵”门类非区块链莫属。

据BOSS直聘数据显示，2018年前两个月，区块链相关人才的招聘需求已达到2017年同期的9.7倍。记者在拉勾网、猎聘网等招聘平台看到，各大雇主纷纷开出了诱人的薪资，月薪动辄三五万元起步，数字营销巨头科达股份更是为“区块链研发总监”一职开出了8.5万至10万元的月薪。

嗅觉敏锐的媒体行业也掀起了一轮占坑抢位战。

李莫凡是一位深耕财经报道近十年的传媒“老兵”。最近，他离开了供职多年的新闻机构，投身区块链大潮。“从互联网O2O到共享经济，我目睹了太多风口的崛起，这次不能再错过了！”李莫凡坦言。跳槽抢位的背后离不开可观的收入增长。在“三点钟区块链媒体”微信群里，多家平台抛出“橄榄枝”：“区块链的内容人才，月薪可以给到3万”“技术出身的区块链内容编辑，最高可以给到6万”。

放眼全球，资深媒体人士已成为转型区块链的“香饽饽”。不久前，美国《华盛顿邮报》副总出任一家区块链媒体公司的CEO，成为媒体行业跳槽的风向标之一。

一批瞄准区块链或向区块链转型的媒体平台也如雨后春笋般涌现。除了早先入局的“金色财经”“币世界”外，钛媒体创始人赵何娟在大年初一高调宣布专注于区块链的财经媒体“链得得”上线。与此同时，区块链深度媒体“深链财经”、区块链内容平台“虎尔财经”和区块链资讯平台“金钱报”也宣布完成千万元级的天使轮融资。资本的青睐进一步点燃媒体平台投身区块链的热情。

专业人才稀缺 机构蜂拥开课

尽管区块链人才市场火爆，但真正符合企业要求的人才并不多。据一位业内人士透露，作为近几年刚兴起的新技术，因缺乏积累沉淀，有丰富经验的区块链人才少之又少，更多是分布式系统、共识算法或密码学等相关领域的专业人士转行过来“吃螃蟹”。

正因为此，一些令人眼花缭乱的区块链培训课程相继问世，意图“蹭热点”借机捞金。

据不完全统计，目前开展区块链人才相关培训课程的机构不少，包括黑马程序员、孔壹学院、炼数成金网、巨推学院等，培训费用也从几百元至几万元不等。

在网贷天眼研究院分析师李雪看来，目前区块链还没有确切的定义和边界，包括内涵与外延，这也导致很多课程是现有的基础性课程内容，比如编程语言、数据库、金融学、密码学等内容。“区块链的内容可能只占很少一部分，而且是基础性的内容，培训机构不过是打着区块链的噱头，吸引招生罢了。”

风口还是泡沫 火爆难掩担忧

随着区块链这种去中心化的分布式账本数据技术不断被鼓吹有望在金融、医疗、教育等多个领域大秀“肌肉”，除了技术开发人才与媒体人士，就连普通老百姓也不想错过这个热议的风口，纷纷想要通过各种途径参与其中。眼瞅着基于区块链技术的数字货币遍地开花，挖矿机也成为老百姓投资哄抢的对象。

其中，快播推出的挖矿机“流量矿石宝盒”，在其官网的预约购买数达230万以上，近日在苏宁易购的抢购中更是创下了5秒售罄的纪录。

这么火爆为哪般？据悉，“流量矿石宝盒”是一款入门级的“挖矿神器”，可以说是用共享经济来挖矿。主要通过收集利用闲置宽带资源，通过流量矿石的区块链数字资产LLT来回报用户，而数字资产LLT则可兑换购物卡，充值电费、话费、网费等，获取一定的现实收益。

全民热议的背后难掩各界对区块链未来命运的纠结与担忧。“一方面，大家意识到区块链作为一种新技术前景可期，想抢占风口，但正因为是一个新事物，同时也有诸多不确定性，存在一定的泡沫风险。”业内人士坦言，在区块链技术还不太成熟的背景下，对于一些“跑步入局”的机构来说，如何摸着石头过河的同时谨防“劣币驱逐良币”，值得进一步深思与关注。

（原题为《挖矿机5秒售罄，媒体人争相跳槽，培训机构推出万元课程：区块链全民热潮生乱象》）