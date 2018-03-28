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外卖小哥多次严重违法将全行业禁入 严厉背后是保护

外卖小哥多次严重违法将全行业禁入 严厉背后是保护
2018年03月28日 09:53 澎湃新闻
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　　马上评｜外卖小哥多次严重违法将全行业禁入，严厉背后是保护

　　澎湃特约评论员 李强

　　快递小哥、外卖小哥闯红灯、逆行、超速等城市乱象，今后有望消失。3月26日，公安部交管局会同中国物流与采购联合会，召开全国公安交管部门视频会，对快递外卖行业电动自行车的交通管理提出明确要求。其中，最受关注的是这样一条：对有多次严重交通违法、负有交通事故责任的配送员，通报全行业清退和禁入。 (3月27日，人民日报） 

　　本月初，深圳交警针对外卖配送员交通违法情形，推出禁行、禁业、辞退三级处罚机制，即配送员一年内第一次被交警处罚的，停止涉事人员骑行外卖送餐车一周；第二次被处罚的，“禁业”时间延长为一个月；第三次被交警处罚的，则通知送餐平台，对其予以辞退。 

　　现在，对快递外卖小哥的监管与行业准入从深圳一市扩大到全国范围，是名副其实的“史上最严”。不过，看似严厉的面孔，实则是对快递外卖小哥的最大善待与保护。

　　关于我国快递小哥、外卖小哥的具体人数，我没有找到准确权威的数据。据报道，截至2017年10月，我国快递从业人数超过200万。在今年2月国务院新闻办公室举行的例行吹风会上，国家邮政局局长马军胜表示我国目前有几百万的快递小哥，且家多在农村。而外卖小哥，媒体报道的数据有100万、400万、700万等多种说法。但可以肯定的是，两者都是百万级的体量。

　　而另一边，是一组残酷的数字。仅以南京为例，2017年上半年，全市共发生涉及外卖送餐电动自行车各类交通事故3242起，共造成3人死亡，2473人受伤。在网上以“外卖小哥 死伤”为关键词搜索，类似的新闻不胜枚举。众多网友也吐槽，深受违反交通法规、横冲直撞的快递外卖小哥惊吓，甚至本身就是其受害者。

　　所以，此次在全国范围、全行业对快递外卖小哥施行高标准、严要求的监管，是与我国急速发展的快递外卖行业及由此衍生的诸多乱象相适应的。

　　此外，正如不少网友而言，快递外卖小哥死伤率偏高，除了与一些人员交通安全意识淡薄，为了追求多接几单、多挣点钱而顾不上自己与他人安危有关，但更深层次的，是一些快递外卖企业的奖惩机制导致的结果。为了不被差评、退货，快递外卖小哥被其赋予严苛的效率要求，不得不铤而走险。 

　　基于此，要破解难题，不能止步于对小哥们的宣传与惩戒，也要将监管的触手伸到快递与外卖企业。而这也是此次会议的另一重点关注内容：公安部交管局要求企业推动落实交通安全主体责任，完善安全生产责任制，优化配送考核制度，科学发单派单，合理规定配送时间。 

　　最严监管落地后，普通消费者拿到网购商品、美食的实效可能要打折扣，商家的经济效益也会受到一定影响。但需要形成共识的是，因为事关公共安全，即使如此，也要坚决将严管进行到底。对此，消费者也应当抱以适度的宽容之心，通过其他合适途径满足自身需求。

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