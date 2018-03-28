用户愿意用隐私换便捷？那是过去的事儿了

百度CEO李彦宏的一句话又把百度推上风口浪尖，这次是关于隐私。

3月26日，李彦宏在中国高层发展论坛上谈及隐私问题时说，中国的消费者在隐私保护的前提下，很多时候是愿意以一定的个人数据授权使用，去换取更加便捷的服务的。

这句话被媒体精炼为“李彦宏：中国人多数情况下愿意用隐私换取便捷性”，引发争议。但很多人都没看到，李彦宏在谈论隐私问题时，还说了这样一些话：

我们也非常重视隐私问题，以及数据的保护问题，用户信息安全保障是所有互联网公司的生命线，我们有责任保护用户信息安全不被侵犯。

我们需要在保障用户信息安全和运用用户数据为之提供更好服务之间，找到更好的平衡点。当然，这一切都要遵循一定原则，要在保障用户数据权益的基础上，用这些数据让所有人受益。

如果完整来看，李彦宏的话没错。即使只看被断章取义的标题，李彦宏说得也没错，因为过去20年中国互联网的发展确实是建立在用户愿意用隐私换取便捷的基础之上。

但是，李彦宏没有意识到，越来越多用户意识到了隐私的重要，并且在乎这件事。虽然李彦宏讲“中国人多数情况下愿意用隐私换取便捷性”没有恶意，但枉顾了风向的变化，导致的结果只能是用户对互联网公司越来越不信任。

从XP到Android，国内互联网有一部流氓史

作为伴随着国内互联网成长起来的一代，我们或多或少都遭遇过隐私被侵犯的问题，只是没有意识到。

各类流氓软件从XP时代就开始骚扰用户，骚扰方式也是多种多样，但都是为了帮开发商赚取利益。

比如，广告插件会和正常的软件捆绑，在未经用户许可的情况下安装在电脑上，不仅一直弹窗干扰用户使用，消耗系统资源，在后台收集用户信息牟利，危及用户隐私。

还有浏览器劫持。通过恶意程序把浏览器篡改，使用户被强行引导到特定网站。危害更大的是一些行为记录软件，未经用户许可窃取并分析用户隐私数据，记录用户电脑使用习惯、网络浏览习惯等个人行为，这些数据很可能被黑客用于诈骗。

除此之外，Windows上还有很多不那么恶意的流氓行为，被美名为“流量变现”。这种模式最早被360使用——把付费的杀毒软件免费，获取大量用户之后，再靠广告、流量分发等模式赚钱。2010年，360还曾推出“360扣扣保镖”检测QQ聊天记录，扫描电脑硬盘、访问用户隐私文件，引发3Q大战。

直到现在，Windows用户依然不堪其扰。春节期间，我帮一个Windows小白用户重装系统，她的电脑已经被360、猎豹、百度等多个安全软件占据，这些安全软件又引导安装了自家浏览器，打开浏览器时安全软件又会争相弹窗引导把主页改成自家旗下的导航网址。电脑在几个安全软件的相互作用下，已经卡顿得没法正常使用。

但随着用户向移动端迁移，这些流氓软件又转移到Android平台。一个输入法要获取摄像头和位置权限，一个视频应用要获取30多项权限，包括读取短信、通讯录等，如果不同意就直接退出。

而且，App内基本都会植入SDK用于实现一些功能，而这些SDK收集用户信息的行为非常普遍。去年8月，国内一款广告SDK盗取用户数据并将其发送到其服务器，这款SDK嵌入到500多个合法应用程序中。

这类SDK可以获得大量用户行为数据，获取用户画像，帮助广告主做一些精准投放。

国内很多互联网公司，正是靠读取这些隐私数据获得高速发展的助力——快速进取是建立在不那么道德的基础之上的。

当人工智能被广泛应用，用户的隐私意识觉醒

很长一段时间，国内用户对隐私数据被滥用并没有太多反对的声音。

但转变从去年开始，这和官方主流舆论的态度、“人工智能”话题进入公共领域，以及科技公司普遍对数据和隐私的滥用有很大关系。

一个很明显的变化就是用户开始怀疑为何电商平台的推荐为何特别精准。

今日头条被指责麦克风权限偷听用户说话，精准推送广告。当然，在现有语音识别技术下，用户说话还很难实现如此精准的识别，更别说偷听用户说话推广告了。

还有用户反应淘宝会了解到自己的兴趣，并以此推送相关商品，而用户并未在淘宝搜索相关商品。一些用户怀疑是输入法泄露了隐私，还有人怀疑是被监听了。

一些用户为此去查询了今日头条、淘宝等平台的隐私政策，只是发现如果选择不同意，根本无法使用这些应用。

这些现象都证明一件事：用户对比自己还了解自己的互联网平台害怕了。这种担忧最终转化为向平台维权，标志性的事件是支付宝年度账单。

今年年初，支付宝公布了一年一度的用户“个人账单”，在账单首页中，有一行特别小的字，“我同意《芝麻服务协议》”，并且已经帮用户选择好了“同意”，而协议条款内容则涉及“你允许芝麻信用收集你的信息”。

这一事件被一位律师发现，并发布了微博，一时间被众多网友转发，而大家共同的担心就是自己的个人信息有没有被泄露的风险。在用户的“声讨”中，支付宝方面连夜道歉，表示这次的作法“愚蠢之极”，而保护用户的信息安全一直是他们的生命线。

正因为如此，李彦宏一句“中国人多数情况下愿意用隐私换取便捷性”才会引发争议。用户意识到了便捷性是靠隐私换来的，而且感觉越来越强烈，导致的结果必然是用户对隐私的保护意识只会越来越强，用隐私换取一些便利时会更加谨慎。

在这个趋势下，互联网公司要做的是，更认真谨慎地对待用户隐私问题。