北京市长调研滴滴今日头条：在大数据共享上加强合作

陈吉宁

北京市长调研滴滴、今日头条：将在大数据共享方面加强合作

来源：北京日报

昨天下午，北京市委副书记、市长陈吉宁围绕“改善营商环境”到独角兽企业调研，并主持召开座谈会，面对面征求意见。他强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于北京等特大城市要率先加大营商环境改革力度的重要指示精神，按照党中央、国务院决策部署，率先行动，改革优化营商环境，把北京打造成国际一流的营商环境高地，促进首都高质量发展。

在滴滴出行公司，陈吉宁详细了解该公司运用大数据等技术助力智慧城市、智能交通发展的情况。在北京字节跳动科技公司（即今日头条），陈吉宁察看人脸识别、交互式机器翻译等技术研发应用情况。他说，政府将与企业在大数据信息共享方面加强合作，为政府决策和城市管理提供支撑，为企业发展提供机遇，为市民提供更精准更优质的服务。

随后举行的座谈会上，美团点评集团、快手科技公司、自如公司、斑马资本、地平线科技公司、科信美德生物医药公司、同方威视公司、毕马威中国等8家企业先后发言，其中6家为独角兽企业。大家坦诚交换企业发展经营中面临的现实问题，围绕科研投入、人才引进、专利申请、税收政策、行政审批等提出意见建议。陈吉宁不时插话，一一回应。他说，营商环境就是竞争力，营商环境好不好，企业最有发言权。这次来就是听取大家意见，探讨怎么从机制上解决问题，为企业提供精准服务。

陈吉宁指出，北京已进入减量发展阶段，减量的目的是提升，提升人居环境质量、提升市民生活品质、提升高精尖发展空间。在减量中提升，创新发展是北京的唯一出路，也是最大优势所在。北京的独角兽企业占全国近一半，具有很好的创新力和成长性，我们将下大气力改善营商环境，为企业发展壮大提供最好的服务和支持。

陈吉宁强调，市委市政府坚决贯彻中央要求，把改善营商环境放在重要位置，出台了优化营商环境的系列政策，下一步要狠抓政策落地。要优化城市空间规划布局，整合提高楼宇利用效率，着力解决高新企业发展空间不足问题，让不同阶段的企业都能安心发展。要进一步简政放权，清理各类不合理证明，利用技术手段提高办事效率，降低企业的制度性成本。要加大优质商务服务引进力度，为企业发展提供高质量、国际化的会计、法律、知识产权、人力资源等服务。要确保人才政策落地，在落户、子女入学、医疗等方面做好服务，为优秀人才在京发展拓展空间、提供保障。要建立有效的市区两级政府与企业的对接沟通机制，及时发现和解决共性问题，一对一解决个性问题，帮助企业做优做强。

市领导阴和俊、殷勇，市政府秘书长靳伟一同调研。

（原标题：《陈吉宁到多家独角兽企业调研座谈时强调 把北京打造成国际一流的营商环境高地》）