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欧盟就FB泄密门提5项质疑 英议员要扎克伯格亲自回应

欧盟就FB泄密门提5项质疑 英议员要扎克伯格亲自回应
2018年03月28日 08:45 中国新闻网
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　　脸书外泄用户个人资料事件发酵：欧盟提5项质疑

　　据外媒报道，就社交媒体“脸书”(Facebook)公司外泄用户个人资料一事，欧盟已要求在两周内回答5个关键问题。而英国国会议员27日再次要求脸书CEO扎克伯格，希望他亲自回答脸书用户个资外泄相关问题，而不是让高管代替。

　　欧盟28国领导人上周在比利时布鲁塞尔召开峰会时，曾经讨论了英国资料分析公司剑桥分析(Cambridge Analytica)不当获取脸书用户个人资料的问题。

　　欧盟主管司法事务的执委乔霍瓦27日致函脸书公司营运长桑德柏格，一共列出5项关键问题，以说清脸书计划采取何种措施，防止类似丑闻在未来重演。

　　乔霍瓦的问题包括：是否有欧盟公民的个人资料遭被外泄？如果有，打算怎么通知当局和用户？另外，脸书公司是否必须对自己的社群媒体平台出台更严厉法规？以及脸书是否会改变对用户和主管机关透明度的作法？

　　英国资料分析公司“剑桥分析”(Cambridge Analytica)被指曾不当获取约5000万个脸书用户的个资，并将资料用于美国总统特朗普2016年的竞选活动。事件爆发后，英国国会下议院数位、文化与媒体委员会向脸书提出赴国会作证的要求。

　　该委员会主席柯林斯27日再次向扎克伯格提出要求，希望他亲自回答关于脸书用户个资外泄相关问题，无论是本人亲自出席或通过视频进行都行，而不是仅仅派高级主管下个月前往伦敦作证。

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