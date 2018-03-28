余额宝限额延期 支付宝大额余额遇利益最大化难题

本报记者 方海平 谢水旺 上海报道

移动支付已经成为都市消费者使用最多的支付方式，微信支付和支付宝分别都建立起了各自的生态王国，与其深度绑定的理财平台也成为诸多投资者的首选。正因此，近期余额宝使用规则上的微小调整却产生了广泛影响，如何处理支付宝账户的大额余额成为困扰客户的一大问题。

春节期间，天弘基金管理有限公司调整余额宝服务规则，称暂时设置余额宝每日申购总量，当天购完为止。执行时间是2018年2月1日到2018年3月15日。不过，3月15日之后，这一规则仍在延期执行，蚂蚁金服方面人士对21世纪经济报道记者表示，尚不确定延期至何时。

余额宝设置申购总量的同时，也暂停了余额自动转入余额宝的服务。据21世纪经济报道记者了解，在当前条款规则下，支付宝余额不会自动转入余额宝享受货币基金收益，手动转入也受限，提现和转账至银行卡则要收取高达0.1%的手续费，且不能用来购买支付宝平台上的基金产品进行理财处理，而大部分人对此并不了解，仍沿用此前操作习惯向支付宝账户转入了大额资金。

大额余额之困

赵先生平时消费支付、转账都习惯使用支付宝操作，不过近期却感觉自己“掉坑里”了。他向21世纪经济报道记者讲述，近期由于特殊情况向朋友借了一笔钱，金额有几十万，直接通过支付宝转账，资金默认进入赵先生支付宝账户，成为支付宝余额。随后就发现，如何处理这笔钱令人头疼。

“就放在支付宝账户里肯定不划算，没有收益，提现到银行卡吧，按0.1%的手续费要扣掉几百块，以前账户里的钱都是自动转到余额宝里面去的，现在余额宝要定时去抢，能不能抢到不说，就算抢到每天还有2万的限额要操作十几天。”赵先生对记者表示。

谢女士有同样的苦恼，其支付宝账户里沉淀了十几万余额，“不能一次性买余额宝也就算了，还不能用来买支付宝平台上的其他基金。”

21世纪经济报道记者在支付宝客户端操作发现，其理财平台上代销的基金产品付款方式只有银行卡、余额宝两种，选择账户余额则显示“不支持当前交易”。记者多方询问发现，大部分人并不了解这一点，一直以为余额可以直接购买理财。

对此，支付宝客户服务给出的解释是“基金公司的规定”。不过，多位基金公司业务人员对21世纪经济报道记者称，基金公司产品放在第三方平台上销售只是代销关系，接受何种支付方式由平台决定。“他们要接受多种支付方式我们高兴还来不及呢，怎么会给出限制。”一位基金销售人士对记者如此表示。

蚂蚁金服方面对21世纪经济报道记者回应称，支付宝账户在产品设计上就是不支持购买基金的，这是为了使用户有更好的使用体验。使用余额宝和银行卡购买基金赎回后可以自动转入余额宝，用户会获得收益，用户使用银行卡购买基金赎回转入银行卡也很便捷。

面临如何处理支付宝大额余额问题的人不在少数，甚至有人“摸索”出了可行解决方案，一位熟悉情况的人士建议，如果在去年7月1号以前开通网商银行的，可以免费转账到网商银行再转出去；另外，大额转出可以找一个人配合，另一个人申请商家收款码，可以扫码转出再提现，因为商家收款码收到的钱免费提现。

转账手续费：

银行VS支付平台

以方便快捷等优势“抢走”了一大批银行客户的支付平台，如今也面临着用户再度被银行“抢回去”的危机。据了解，从去年开始，大部分银行手机银行转账跨地区、跨行都不再收取手续费。

微信方面，以零钱提现为例，21世纪经济报道记者计划提现3000元，收费提示显示：自2016年3月1日起，每人累计享有1000元免费提现额度，超出后将按0.1%收取手续费，最低0.1元。最后，除去1000元剩余免费额度外，本次手续费为2元。

早在2016年2月，腾讯客服公告称，自今年3月1日起，微信支付对转账功能停止收取手续费；同日起，对提现功能开始收取手续费。微信方面表示，对提现交易收费并不是微信支付追求营收之举，而是用于支付银行手续费。

此外，微信零钱只能购买“零钱理财”产品，本质是买入汇添富基金全额宝，而不能购买腾讯理财通产品（含货币基金产品）。

21世纪经济报道记者尝试购买腾讯理财通产品，支付方式包括银行卡支付、“余额+”（即腾讯理财通的一款货币基金产品）等，但没有微信零钱。

对此，支付行业资深人士告诉21世纪经济报道记者：“在遵循监管思路的基础上，考虑业务发展需求，提现需要收手续费，如果使用零钱购买理财通产品，会避开提现收费。不过，微信零钱支持其他服务，比如手机充值等。”

一家支付机构人士在接受21世纪经济报道记者采访时认为，第三方支付定位小额高频业务，一般提现、转账的金额不会太高，收取手续费影响不大。

而通过手机银行转账一般不需要手续费。招商银行手机银行转账信息显示：“通过手机银行转账汇款，无论收款方是个人账户还是公司账户，无论是行内还是行外，无论是相同城市还是不同城市，均免收手续费。”

上述支付机构人士表示：“支付宝、微信聚合了很多银行，比较方便；而银行转账，则需要下载手机银行app，如果有多张银行卡，就不是太方便了。”