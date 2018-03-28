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外卖小哥杀害店长获死刑 称与店长因积怨而动杀心

外卖小哥杀害店长获死刑 称与店长因积怨而动杀心
2018年03月28日 01:56 新京报
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1月11日，在北京三中院开庭审理时，被告人张某捂脸痛哭。新京报记者 王飞 摄1月11日，在北京三中院开庭审理时，被告人张某捂脸痛哭。新京报记者 王飞 摄

　　杀害店长 外卖小哥获死刑

　　称与店长因积怨而动杀心；宣判后表示将上诉

　　新京报讯 (记者刘洋)去年8月8日，北京市朝阳区来广营一家棒约翰餐厅内，外卖送餐员张某持尖刀刺向该店店长贾某十余刀，致对方身亡。昨天上午，该案在北京三中院宣判，张某因故意杀人罪被判死刑。听到宣判结果后，张某浑身一阵颤抖。

　　不满店长刁难将其刺死

　　在此前的庭审中，张某表示，2016年一次送餐中他被别人撞倒脚受伤，之后因为没有养好行动不便，但却遭遇店长长期刁难，“别人不忙了能在后边睡会觉，我送完餐回来了还不让我休息，在前边干活”。

　　案发当天，张某因睡过头了没有上班，和店长再次发生争吵。下午，张某用店里员工柜上备好的尖刀将店长扎死。

　　根据店内监控视频显示，事发时，一身黑衣的张某在扎了贾某几刀后走出后厨并离开，而就在店员手忙脚乱报警时，张某又持刀走了回来，对躺在地上的店长狠扎了三刀，报警员工试图阻拦但没有拦住。

　　店长的家属和其他员工则表示，店长平时为人很好，并不了解两人恩怨。

　　从轻辩护意见无证据支持

　　法院认为，被告人张某故意非法剥夺他人生命，致人死亡，其行为已构成故意杀人罪，依法应予惩处。被告人张某所犯故意杀人罪性质恶劣，手段极其残忍，情节、后果特别严重，社会危害性极大，罪行极其严重，依法应予严惩。张某公然在公共场合行凶杀人，且在被害人失去反抗能力的情况下，不顾他人阻止，又继续加害被害人，手段极其残忍，且事后没有积极救助被害人，尚不足以对被告人张某从轻处罚。故对于从轻处罚的辩护意见法院未予采纳；辩护人所提张某系激情犯罪，请求对其从轻处罚等辩护意见，因没有事实及证据支持，法院亦未予采纳。遂作出上述宣判。同时判决张某赔偿被害人家属6万余元。

　　宣判后，张某表示上诉。

　　案情

　　律师：可另行民事诉讼主张赔偿

　　“眼睛有伤还让我擦烤箱，别人不忙可以睡会觉，我送完餐回来了还不能休息要干活……”对于杀害贾某的动机，此前，张某受审时列举了其长期被贾某刁难的种种细节，但他的说法未得到店里其他员工证言证实。

　　张某称，两人积怨加深始于2016年一次送餐，他被别人撞到脚受伤后，和店长协商的治疗方案是休息7天，给3天的工时费。后来自己发现脚伤没有恢复，又多次赴医院，于是不满意此前的方案。张某随后提出想让单位认定自己是工伤，但被贾某拒绝，他便跟店长说要起诉单位，又被对方劝阻，“他怕耽误他前途”。

　　张某回忆，案发当天他因睡过头没去单位，贾某打电话让他“明后天都别去了”，于是两人约好下午在店长办公室解决。自己拿刀找贾某本想“吓唬吓唬他”，在要求上班被拒后，自己“一气之下”砍杀贾某。

　　在此案刑事附带民事部分，被害者亲属提出死亡赔偿金、精神损害抚慰金等赔偿208万余元。但最终法院判决张某赔偿6万元。

　　律师介绍，如果按照修改后的刑事诉讼法的规定，造成他人死亡时的刑事附带民事诉讼赔偿的范围包括：医疗费、护理费、交通费等为治疗和康复支付的合理费用，以及误工费、丧葬费等费用。但法律规定却并不支持包括死亡赔偿金、被扶养人生活费等。因此，刑事附带民事诉讼中往往判决支持的金额比较少，但这些费用受害人家属可以在另行提起民事诉讼中予以主张。

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