视频网站现假货30万名表卖两千 平台：将严肃处理

近日有媒体报道，一些视频发布者在快手、抖音等短视频平台，展示仿制大牌口红、粉底过程，贴上名牌商标，通过留微信号转账发货。此外，搜索“奢侈”、“名表”等关键词，还能找到大量展示山寨奢侈品的内容。

3月25日，抖音、快手官方相继回应称，称将严肃处理，绝不姑息。但记者昨日探访发现，虽然各平台表示严查，“假货橱窗”现象在快手、抖音平台依然存在，有商家公然在账号下将商品明码标价，明确表示所销售产品为假货，售价30多万的名牌手表只卖两千多元，还有商家传授所谓躲避审查经验。

涉事平台表示，此类视频拍摄、介绍手法较为隐蔽，对监管造成困难，打击难度较大。对此类现象正在严查，欢迎媒体、用户积极举报。

快手用户展示的假货视频列表，主要是化妆品，有纪梵希、Dior、YSL、SK-II等品牌。APP截图

视频演示名牌包仿制过程

昨日记者打开快手app，通过搜索关键词“名表”“包包”“口红”，找到了大量售卖仿品的用户，名字中往往带有“潮牌”“奢侈”“名表名包”等关键字，用户简介多数有“+V信”“加我威信”字样。

这些用户发布的视频大部分是产品的“展示窗口”。“这是我们家生产的耐克鞋，另外一双是正品。”为了让买家消除疑虑，卖家在视频中把仿品与正品对比，“我们家质量很好的”。除了对比，更多的是把产品“由内而外”展示一遍。还有卖家会进行“暴力实验”，以证明自家产品质量不比正品差。

快手上一位名叫“买包加微信”的用户发布了30个视频，多是广告视频，各种皮制用具宣传、展示等，品牌涵盖普拉达、古驰等多个名牌。

点开古驰的一组视频，卖家在桌子上摆放尚未成品的皮具，通过机器印上古驰包的图案，再通过一系列流程后制成高仿古驰包。

记者随后以顾客身份购买一款范思哲品牌化妆手包。店主告诉记者，这款官网售价为2900元的包包，他仅卖220元，“微信或者支付宝转账，马上就发货”。

在抖音平台搜索“手表”，则会出现大量展示名表的疑似售假账号，有些在名称中即可明确表示售卖，如“包、鞋、手表批发”、“抖音名牌手表批发”、“卖手表的女汉子”等等。

抖音账号“不止手表”发布了多段名表展示视频，视频中留有微信号“名表时光机”，记者搜索到这一微信账号，其注册地显示为广州，微信介绍为“名表高仿，欢迎添加”。

抖音中售卖高仿表的用户，价值30多万的百达翡丽卖2250元。APP截图

1300多元神仙水卖120元

在快手平台，名为“Mac口红58元一支”的卖家，粉丝近两万，自我介绍“大牌彩妆低价销售支持扫码”。

从账号开通，卖家就开始通过小视频宣传精仿高端化妆品，发布的上百个视频中，不乏高端奢侈化妆品，如纪梵希、Dior、YSL、SK-II等品牌。

这些精仿化妆品的包装和正品几乎没有区别，但价格相差巨大。以SK-II樱花神仙水为例，官网正品价格1300多元，但在快手打出的价格为120元，另有其他款爽肤水价格在220元到285元不等。

对于产品成分，“化妆品都是精仿，但涂在皮肤上和正常的水没什么区别。”对方介绍，产品是精仿的，包装气味和正品差不多，但成分不一样，效果也差很多。“如果做得一模一样，肯定不止卖你这个价格。”

廉价仿制口红是否含重金属对身体有害？卖家补充道：“任何口红都含有重金属，但我们不会超标。”但其承认所售为假货，并提醒“买了最好不要送人，懂行的会辨认出来”。

虽然是低价购买的仿制品，但卖家仍承诺买家都有购物小票，小票显示市场价且来自各大商场，如韩国乐天商场和中国香港卡莱美网上商城等。

上述抖音“名表时光机”视频中，一款百达翡丽运动系列（鹦鹉螺）手表，正品官网价格超过30万元，商家表示所售价格为2250元。在商品介绍中，该款手表为5724升级版机芯。商家表示，“这款正品比较贵，做工复杂”，所以仿品卖价相对较高。

拍视频上热门 通过微信交易

记者发现，有卖家使用多个账号同时推送视频，甚至传授“躲避审查”方法。

“我们一般通过快手进行宣传，但还是用微信来和买家联系。”上述快手账号“买包加微信”表示，在快手上发布视频不用担心被封号，不过需要创建多个小号来逃避检查。“如果被查到发布广告，最多视频屏蔽掉。”但为了省事，一般还是以微信为主要宣传渠道。

“我们卖的是假的，人家问你直接讲就好。”上述“Mac口红58元一支”的卖家表示，其精仿品代理如果当正品去卖，虽然利润很大，但风险也很大。此外，在快手上打广告要小心，不要直接就说“我们家卖大牌彩妆，微信号是多少”等，这样的广告打多了，会导致封号。

卖家还提到，也不能一直狂刷表情，多刷几条会关掉评论功能，“要改一个吸引人的名字，比如‘大雅彩妆’之类的，用户产生兴趣，点进去你的主页，进而加微信。”

此外，平时在主页上多发广告和产品图，“最直接的方法就是，你能拍快手上热门的话，看的就多。靠打广告上热门的特别少，但如果录段子上热门的话，加你的就多了。”

3月25日，快手和抖音相继发布声明。快手表示，发现一起处理一起，行为严重者上报相关管理部门。只要触犯相关法律，平台都将严厉处理，涉嫌账号将被限制部分功能直至封禁。抖音表示，利用平台制假售假的不良账号，发现一起，处理封禁一起，绝不姑息。

■ 追访

平台：查处难度大 将尽全力严查

快手工作人员告诉记者，平台一直以来都在严厉打击此类视频，快手每天上线视频达1500万条，发布前需经3道审核程序。

其坦承，上述视频在打击上存在很多难度，比如平台无法预知用户发布视频目的，只能在被举报发现后进行处理。此外此类视频发布时，拍摄、介绍手法较为隐蔽，对监管造成困难。

抖音相关工作人员则表态，此类视频一经举报，平台将停止推荐，如情节严重立即封号，绝不姑息。

有分析提到，微商、“直播主带货”等新商业模式，监管存在盲区。因此监管该及时跟进，包括对短视频平台“广告抽查”，倒逼平台履行监管责任，协同网信部门切断跨平台售假的产业链。

律师：如消费者权益受损 平台担连带责任

北京市中闻律师事务所律师赵金涛表示，针对此类假货视频，平台负有监管、审核责任。鉴别账号发布此类视频是否违法，主要看其动机和目的。如果视频发布者仅仅发布商品及制作视频，但并未直接售卖，不构成违法。如果不仅展示，还通过注明微信号等方式进行交易，则涉嫌违法。

赵金涛表示，调查中相关用户承认售假、明码标价、传授经验等，是明显的违法行为，严重的可能涉嫌犯罪，如果消费者在交易过程中权益受到损害，平台还需承担连带责任。

新京报记者 卢通 实习生 卢功靖 欧梦雪