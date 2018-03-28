乐视影业拟再更名乐创文娱 乐视控股将转让所持股份

如果转让完成，“老乐视”将不再持有乐视影业的股权 供图/东方IC

本报讯（记者 张钦）在融创中国董事会主席孙宏斌对乐视网彻底失望之后，他看好的乐视影业板块则又有新动作。昨天，乐视影业董事长、CEO张昭发布内部信称公司将更名为“乐创文娱”。这是继半年多前乐视影业宣布更名为“新乐视文娱”后的再度更名。同时张昭还透露，更名后的“乐创文娱”仍由持股40.75%的融创作为大股东，而目前的第二大股东乐视控股则将转让所持有的全部股份，“或将于几个月内处置完成”。如果转让完成，意味着“老乐视”将不再持有乐视影业的股权。

成立于2011年底的乐视影业曾是民营影视发行公司中的第一梯队，此前推出的《小时代》等影片市场火爆，不过近两年即便像张艺谋执导的《长城》也未获得预期的反响。

去年下半年，为了与贾跃亭的“老乐视”作区隔，乐视影业曾宣布更名为“新乐视文娱”，不过从此后的公开信息来看，这一更名其实只限于乐视内部，并未进行工商注册登记的变更。对此，张昭昨天表示，上一次更名是新旧乐视的区隔，而这一次更名是为了跟上市公司乐视网进行区隔。这也显露出孙宏斌已经不愿再与乐视网有太多瓜葛。

尽管两度更名，但此次乐视影业新名称中还是有个“乐”字。按照张昭昨天的解释，“‘乐’意在乐观、快乐，‘创’意在创造”，但很多人认为“乐创”依然是指“乐视”和“融创”。“不仅保留了‘乐视’，而且继续排在融创之前！”有人这样认为。

北京青年报记者注意到，曾经是乐视网“救赎者”的孙宏斌在上周末会见记者时罕有地坦承自己对乐视网的投资失败。不过他在讲述“乐视网目前极度缺乏资金，已经资不抵债”以及面临破产的同时，依然对乐视影业的业务表示看好。他称会想办法将乐视文娱（即原乐视影业）和新乐视智家（即原乐视致新）两个业务做好，“因为不是上市公司，相对来说引入资金会灵活一些。”

此外，由于孙宏斌一席话股价波动的乐视网发布公告，公司目前整体资金安排上存在较大困难，现金流极度紧张，公司管理层正在积极寻求一切可能性的方案，但目前尚未形成确定方案。公司将于今日复牌。

乐视网在公告中称，目前公司管理层正在积极应对公司面临的债务压力，着力于通过恢复各项主营业务的开展以重新激活公司的现金流和供销体。同时，公司积极与相关金融机构协商贷款展期并努力解决公司面临的经营困难及资金压力。