映客斗鱼虎牙争直播上市第一股 IPO文件显示行业下滑

视频直播平台映客在香港市场提交IPO文件，意味着月初的上市传闻终于证实。市场认为，映客正与斗鱼、虎牙竞争直播上市第一股。

关注：净利上升与付费用户数下滑

映客一组公开披露的经营数字，让市场喜忧参半。

忧的是，招股书显示，2015年至2017年，映客营收收益分别为2870.20万元、43.35亿元和39.42亿元，增速从14848.28%降至负增长9.07%，经调整后，纯利分别为146.00万元、5.68亿元和7.92亿元。支撑映客营收的，是庞大的用户基数以及用户的充值。财报数据显示，映客的月活用户从2017年一季度的2212.4万上升至2017年四季度的2518.4万，但要少于2016年四季度的3000.6万，同比下降16.07%。与此对应的是，其月付费用户数也明显下滑，从2017年一季度的1824万降至2017年四季度的652万，小于2016年四季度的2486万，同比下降73.77%。

喜的是，虽然营收与月付费用户都在下滑，但月均每付费用户的充值金额却大幅上升，2017年四季度为6.73亿元，同比增长291.28%。

有媒体分析称，映客自2017年以后各项核心数据均下降，再加上快手、抖音、斗鱼等其他直播平台的崛起与分食，给映客带来十分大的压力。

上市：去年借壳宣亚国际未果

映客向港交所提交的首版IPO招股书中并未列出计划募集金额，所募资金将用于丰富产品内容、开展营销活动以及战略投资等方面。

映客从去年初开始希望借壳宣亚国际试水A股，于是开启了资产证券化的道路。经历了长达7个月的交涉和商议，无奈在去年12月底宣告失败，双方宣布终止重组。

重组失败后，有业内人士预测，映客的利润体量已经足够上市，香港也许是不错的选择。收购失败也许是映客方面发现自己的业务发展比想象中理想，不愿出让大部分股份。

映客在市场上不断推出大动作，2017年，映客先后斥资数亿元，重点推出了几大IP，例如上半年的“樱花女神”和下半年的“映客先生”，映客都把它们做成了可持续的“大IP”，引起了主播和用户们的热捧，从而吸引大量品牌商投入，开启IP变现之路。“樱花女神”和“映客先生”的成功，为映客带来了新的机会和新的商业空间。本月初，市场有消息称，映客计划今年赴港IPO，计划融资3亿美元。

风险：直播企业存在经营不规范问题

据了解，从2015年5月上线映客App后，映客经过近三年发展，其间经过千播大战的混战，享受过直播风口带来的红利。

对于直播平台来说，第一大考可能就是行业经营中的诸多不规范问题。尤其是今年初火爆一时的直播答题，映客的《芝士超人》还拿下趣店1亿广告费。由于这些节目本身存在质量问题，之后多家直播平台的直播答题节目纷纷暂停。

业内人士曾分析指出，在挖角、欠薪、主播对垒等负面新闻频出，舆论对于直播平台整体评价负面的背景下，未来行业整顿是大势所趋。规范化后，市场空间是否还能保得住，是值得思考的问题。

竞争：多家直播平台释放上市信息

与此同时，直播领域的新一轮竞争也拉开了帷幕。

3月8日，斗鱼宣布获新一轮6.3亿美元融资，由腾讯独家投资。至此斗鱼已经完成了六轮融资，总融资额超60亿元。去年上半年，斗鱼完成了D轮融资，同时宣布公司完全进入了盈利状态，并在积极对外投资。同一天虎牙直播也宣布完成B轮融资，腾讯以4.6亿美元投资虎牙直播，腾讯拥有虎牙51%的投票权。

与此同时，斗鱼、虎牙直播也先后释放出上市信息。其中，虎牙直播已向美国证券交易委员会秘密提交IPO申请文件。随着此番映客递交IPO招股书，意味着映客要与斗鱼、虎牙抢夺直播第一股。

根据公开资料，中国移动直播月活用户群由2012年的560万人增长至2017年的1.76亿人，复合年增长率为99.3%，预计2022年将进一步增至5.01亿人，复合年增长率为23.3%。同时，移动直播市场规模由2012年的1.06亿元增至2017年的257亿元，复合年增长率为200.0%，预计2022年将进一步增长至978亿元，复合年增长率为30.6%。

文/本报记者 刘慎良