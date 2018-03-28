“沃尔玛封杀支付宝”，商业竞争边界何在

行业观察

沃尔玛封杀支付宝，绝不只是“在沃尔玛买单，是用支付宝还是微信”那么简单，而是对背后数据资源的抢食。

腾讯阿里线下支付“赛马”之争日益白热化，沃尔玛及步步高部分门店不能使用支付宝支付受到广泛关注。3月26日，沃尔玛方面回应新京报称，门店支持包括提供现金、银行卡、购物卡、多用途预付费卡和手机支付等多种支付方式。对方未正面回答停用支付宝问题。

沃尔玛封杀支付宝，有分析认为，阿里是线上零售老大，沃尔玛是线下零售TOP1，然而随着阿里发力新零售，先后收购银泰商业，入股三江购物、新华百联集团，开设盒马鲜生等，切入沃尔玛腹地，阿里与沃尔玛正面竞争态势形成。

更进一步，沃尔玛近年来与京东深度合作，京东背后就是腾讯，沃尔玛与腾讯的战略联盟也隐隐成型。

事实上，除了沃尔玛，目前众多线下连锁零售平台都可能面临腾讯与阿里“二选一”的抉择——要么被阿里控股，要么站队腾讯。

然而，行业内部联盟之争，本应是各种资源的共享，阿里、腾讯的技术和服务输出，以及对零售业态的改造，同时类似于沃尔玛这样的零售连锁平台，则更大程度发挥所谓人（客流）、货（商品）、场（场地）的沉淀优势，为用户提供效能更高的服务。

目前，腾讯和阿里在与线下零售连锁平台的博弈中，掌控了更多话语权，尤其是两家必争的移动支付，其背后指向数据、金融等核心业务，双方都在想办法构建自己的护城河。

沃尔玛封杀支付宝，绝不只是“在沃尔玛买单，是用支付宝还是微信”那么简单，而是对背后数据资源的抢食。

用户对支付宝及微信不同渠道的选择，决定了数据最终归属于阿里还是腾讯。而经由支付行为，两家公司可掌握该用户乃至其家庭的日常消费习惯、生活偏好等数据，这对于后续的用户画像、大数据分析及定制化消费，都非常重要。无论是阿里“新零售”、抑或腾讯“智慧零售”，都需以此切入。

不过，“对抗性联盟”背景下，商家竞争连带的次生反应，却可能使消费者成为直接受害者。如果说，此前微信和支付宝主要采取补贴方式，来引导消费者更多使用自家产品，那么，封杀某家产品，则直接剥夺了用户在移动支付上的自由选择权。

其实，因商家竞争致使用户支付选择自由受限，并非首次出现。去年下半年因阿里盒马鲜生引发的“无现金之争”一度引发社会讨论。只不过，盒马鲜生体量较小，影响范围有限。

与此不同，在大体量的沃尔玛超级零售连锁平台闹出动静，难免会引发强烈反响。倘若“沃尔玛封杀支付宝”引发示范效应，致使诸如与阿里联盟的苏宁、阿里控股的银泰、三江、新华百联反制而封杀微信支付，即可能造成全行业性冲突。

当然，若果真如此，相信相关部门会介入其中，因为此举不仅损害了消费者权益，更会形成不公平竞争，人为制造行业壁垒。毕竟，一个个封闭的、相互冲突的小利益联盟，因自身利益而损害市场秩序，是不被现代市场精神所允许的。

□楚天（财经评论人）