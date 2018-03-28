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“中国人愿用隐私换便捷”？太想当然了

“中国人愿用隐私换便捷”？太想当然了
2018年03月28日 01:16 新京报
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　　“中国人愿用隐私换便捷”？太想当然了

　　■ 观察家

　　当用户连选择权都没有时，说“用户自愿”，无异于把绑架说成是尊重他人愿意被绑架的权利。

　　据报道，近日，李彦宏在中国高层发展论坛上就个人信息利用问题发表观点：“我想中国人可以更加开放，对隐私问题没有那么敏感。如果他们愿意用隐私交换便捷性，很多情况下他们是愿意的，那我们就可以用数据做一些事情。”此言一出，引发网友热议。

　　平心而论，李彦宏的部分立论框架是站得住脚的。比如他说将碎片化数据纳入大数据的“大盘子”中，会令其威力呈现指数级上升，这无疑是对大数据作用的精准把脉。实质上，“得数据者得天下”，在信息化时代也已逐渐成为常识，所以当下那些互联网企业都想攥住用户信息这笔“金矿”，拼命从中“掘金”。

　　怎么“掘金”？那句“很多情况下他们是愿意（用隐私交换便捷性）的，那我们就可以用数据做一些事情”，或许代表了很多企业的想法：利用公众的为了服务便捷性愿意“让渡隐私”的心态，去对个人信息进行采集、征用——哪怕是不告而取的。

　　问题是，中国人真的就愿意用隐私换便捷吗？

　　正如有些网友说的：“1，如果你不输入手机号，就用不了；2，输入手机号则表示同意注册协议；3，同意注册协议则表示公司可以推送各种广告……请问我哪里自愿了？”

　　这道出了问题的关键：很多貌似自愿，都是“被自愿”。有媒体调查显示，目前绝大多数网站和APP都有隐私政策，用户不同意就无法使用。当用户连选择权都没有时，说“用户自愿”无异于把绑架说成是尊重他人愿意被绑架的权利，这难免遭到网友诟病：你侵犯了我的权益，还说我“自愿”？

　　李彦宏为中国人“愿用隐私换便捷”的意愿“代言”的理由，或许是基于很多国人对身份信息被随意收集的不够敏感。可不够敏感，就是“愿意”吗？不排除确实有人为了便利不顾自身隐私安全，但直接冠以“中国人”的全称概念，未免太想当然了些。谁能代表“中国人”？

　　毋庸置疑，互联网要使用数据，也得遵循某些规则，如尊重用户的选择权，企业使用前应与用户达成协议，并对用户数据采取有效的保护。

　　遗憾的是，大多数网站、APP非但无法给用户充分选择权，隐私保护现状也很糟糕。有媒体曾测评过共计1550家网站和APP，结果显示，隐私政策合规度高的平台极少，合规度低的则占了绝大多数，超过总数的80%。

　　这些企业获取用户信息后，还未必能提供便利服务，反倒衍生出了“大数据杀熟”的新业务。别说数据泄露，就是基于算法的所谓根据个人偏好的智能推送，都让很多人不堪其扰。说白了，很多所谓的便捷性，其实只是商品或服务应有的“商业属性”，根本就无需用户付出“牺牲隐私”的代价。在移动互联网时代，即使用户让渡了一部分隐私，技术大佬们也不能视之为当然。如果不是站在保护用户隐私的前提下，而是摆出一副和用户交易隐私的姿态，这恐怕是公众所不能接受的。

　　或许有人说，这只是断章取义，因为李彦宏也提到了“我们也非常重视隐私问题”“中国也越来越认识到这个问题”。而此事之所以会点燃公众的情绪，恰恰正是因为，时下太多的中国人是不情愿地出让了自己的隐私，无论是过去、现在还是未来，又有太多的中国人不可能对隐私不敏感。

　　□仲鸣（媒体人）

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