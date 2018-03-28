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评论：BOSS直聘应为“李文星之死”负民事责任

评论：BOSS直聘应为“李文星之死”负民事责任
2018年03月28日 01:16 新京报
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　　BOSS直聘应为“李文星之死”负民事责任

　　来论

　　大学毕业生李文星身陷传销后死亡一事，近日再次进入公众视线。据新京报报道，认为BOSS直聘未对平台用户进行基本审查，使非法传销组织化身“上市公司”，李文星的父母起诉了“BOSS直聘”运营方——北京华品博睿网络技术有限公司。3月26日，北京市朝阳区法院受理了本案。

　　近些年来，一些不法人员通过招聘网站发布虚假职位和招聘广告的新闻，时常见诸报端。这些虚假招聘信息，轻者骗取用户的隐私和财物；重者则借由平台开展色情、诈骗、传销等犯罪活动。

　　同时，部分招聘网站出于利益驱动，对发布信息未切实履行审核职责，给了一些不法人员实施违法行为的空间，由此导致不少人上当受骗。

　　就BOSS直聘而言，针对大学毕业生李文星身陷传销后死亡一案，京津两地网信办曾开展联合执法专项行动。经查，BOSS直聘在为用户提供信息发布服务过程中，违规为未提供真实身份信息的用户提供了信息发布服务；未采取有效措施对用户发布传输的信息进行严格管理，导致违法违规信息扩散。由此可见，在李文星被骗身陷传销后死亡一事上，BOSS直聘存在失职责任。

　　李文星父母将运营方告上法庭，索赔丧葬费、死亡赔偿金等共计230余万，其意义不只是给李文星一个交代。该案的审理，将促使各个招聘平台对发布招聘信息履行审核职责，辅之以监督监管的强化，从而有效减少各类虚假、诈骗、传销不法信息出现，防范李文星悲剧再次上演。

　　魏文彪（媒体人）

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