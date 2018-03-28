新浪科技> 互联网 > 正文

高德推顺风车 阿里系加入出行大战？

高德推顺风车 阿里系加入出行大战？
2018年03月28日 01:16 新京报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　在美团与滴滴正面大战之际，出行市场再掀波澜。3月27日，高德地图宣布推出顺风车业务，成都、武汉两地率先上线，同时开启北京、上海、广州、深圳、杭州等城市的车主招募，之后将逐步扩展到全国更多城市。高德方面称乘客花多少钱，车主就能拿多少钱。

　　高德称顺风车不抽佣不补贴

　　昨日高德表示，其公益顺风车平台没有任何商业化目的，将坚持对用户不抽佣。

　　高德集团总裁刘振飞表示，高德公益顺风车不以盈利为目的，撮合的是高德平台上现有的自驾出行用户以及真实的用户出行需求，坚决不打补贴战，不会刺激运力额外增加；高德顺风车也坚决不会抽取用户佣金，甚至目前还为用户补贴短信通知、保险等第三方服务费，保证乘客花多少钱，车主就能拿到多少钱。

　　生活服务行业分析师陈礼腾表示，高德作为地图方拥有成熟的地图技术，与顺风车相结合可以进行更好的服务。高德利用自身地图优势，匹配用户的出行需求，有望提升顺风车出行效率。据高德与清华-戴姆勒可持续交通研究中心此前发布的一份报告显示，以北京五环范围内为例，有16.4%的出行需求高度重合，若充分发展顺风拼车，预计每年可减少驾车里程约1.11亿公里，相当于减少3万吨的碳排放。

　　刘振飞认为，由于顺风车有巨大的发展潜力，有些平台已经渐渐背离了顺风车的初衷。高德方面称，目前部分平台为了提高市场占有率，依靠大量补贴拉拢新增车主，人为地刺激了道路车辆的增加，使得交通压力不降反增。这些平台在占据市场之后，为了获取营收，又不断提高抽取用户佣金的比例，一般约为车费的10%。

　　对于高德网约车每天可接几单，高德方面称会按照不同城市的政策设定。

　　顺风车不是网约车，高德称符合法规

　　近几个月来，网约车市场格外热闹。3月21日，美团打车登陆上海，提供出租车及快车两种服务，上海用户可以通过美团或美团打车APP体验。美团打车此前在南京对司机的抽成仅为8%。在上海地区注册的司机，可享受开站三个月内“零抽成”。

　　不过，美团打车登陆上海当天便被上海市交通委等部门进行了联合约谈。主管部门要求美团不得为排挤竞争对手或者独占市场、以低于成本的价格运营扰乱正常市场秩序。美团打车广告语里面的“一元钱出发”、“低价出发”等内容应当予以撤销。

　　高德地图提出顺风车不抽佣，是否会面临被约谈的情况呢？对此，北京市政务门户网站首都之窗显示，私人小客车合乘（也称为拼车、顺风车）是由合乘服务提供者事先发布出行信息，出行线路相同的人选择乘坐合乘服务提供者的小客车、分摊合乘部分的出行成本（燃料费和通行费）或免费互助的共享出行方式。网络预约出租车（简称网约车）和私人小客车合乘在车辆、驾驶员、派单次数等方面的要求均不同。因此，顺风车与网约车不同，顺风车不属于网约车。

　　高德地图方面也表示，其顺风车业务符合业务上线各地的政策法规。

　　母公司阿里巴巴醉翁之意不在酒？

　　2013年5月，阿里巴巴入股高德地图。2014年2月，入股仅仅9个月后，阿里巴巴就宣布以11亿美元现金收购剩余股份，高德成为阿里巴巴全资子公司。

　　2017年7月，高德易行平台上线，至目前接入滴滴、神州、首汽、曹操、ofo、摩拜单车和飞猪旅行等出行服务商。

　　高德此次上线顺风车业务，业内认为与阿里在出行领域的布局分不开。

　　智能物联网公司G7总裁马喆人表示，交通和地图很相关，所以高德顺风车的目的很明确，就是增加高德地图的用户黏性。高德的数据和算法优势，对其有帮助。但顺风车和地图服务的性质很不一样，做好的难度很大。这个需要非常不同的DNA，对乘车整个体验的闭环设计和控制，强线下运营和陌生人线上撮合，与地图业务完全不同。由于不抽成，所以也可以说是公益性质。百度腾讯等其他地图应该不会跟进。

　　不过，独立IT分析师唐欣表示，地图是工具，高德出台顺风车功能是在探索工具型产品的流量变现模式。未来有可能大量侵蚀滴滴的顺风车市场。不排除高德未来发展自己的网约车业务。

　　高德做顺风车有明显优势，将极大挑战滴滴的顺风车业务。首先，高德的安装量就比滴滴大不少。其次高德积累的用户数据很庞大，本身也拥有丰富的地理位置信息，做顺风车能够给出更为合理的匹配。

　　■ 声音

　　滴滴车主：顺风车对我没影响

　　目前网约车平台的竞争再起，顺风车并不是各大网约车平台角逐的热门。根据易观的数据，目前顺风车业务占整个出行业务的7%左右，不到10%。

　　顺风车领域目前以滴滴出行与嘀嗒出行为主。

　　新京报记者注意到，滴滴顺风车此前收取每单佣金10%。嘀嗒出行的顺风车则以收取信息服务费为主，每单费用在0.5元-2元，但大部分城市都是1元，主要依据各城市的收入水平。

　　顺风车的订单量实际上也有限，“虽然我也下载了易到、神州等APP，但是滴滴等订单量比较有保证。”滴滴司机高师傅告诉新京报记者，虽然高德推出顺风车业务，但对于一些赶时间的用户的影响并不大。

　　滴滴司机连师傅表示，“美团打车加入可能给司机带来一些福利，多一些补贴，但高德加入顺风车，对我的影响并不大。”一般来说，顺风车业务的车主以上班私家车主顺路接单为主。

　　（陈维城）

　　■ 观点

　　阿里在拼凑汽车产业版图

　　易观分析师赵香认为，高德做顺风车和阿里巴巴对滴滴的投资并不冲突，因为阿里巴巴在滴滴的投资已经被稀释得很多了，基本没什么太多的话语权。

　　赵香表示，高德做顺风车具备比较强的场景属性。开车导航用高德的用户占比还是比较高的。另外，高德地图具备大量的用户出行偏好数据，能够更加高效地匹配车主和用户群体。

　　阿里布局汽车产业已经做了很多尝试，但前期效果都不怎么好，现在来看的话，阿里其实是利用各个子系统去逐渐拼凑它的汽车产业的版图。比如单车的哈罗和ofo是出行板块的，比如斑马互联网是智能汽车以及未来无人驾驶板块的（未来无人驾驶时代，汽车更多地从销售变成出行），比如支付宝跟公共交通的合作是智慧交通板块的。而高德作为连接汽车前后装市场和用户出行的基础产品，逐渐推出快车（滴滴快车、首汽约车）、顺风车业务。（梁辰）

　　新京报记者 马婧 梁辰 杨砺

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有