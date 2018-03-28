高德推顺风车 阿里系加入出行大战？

在美团与滴滴正面大战之际，出行市场再掀波澜。3月27日，高德地图宣布推出顺风车业务，成都、武汉两地率先上线，同时开启北京、上海、广州、深圳、杭州等城市的车主招募，之后将逐步扩展到全国更多城市。高德方面称乘客花多少钱，车主就能拿多少钱。

高德称顺风车不抽佣不补贴

昨日高德表示，其公益顺风车平台没有任何商业化目的，将坚持对用户不抽佣。

高德集团总裁刘振飞表示，高德公益顺风车不以盈利为目的，撮合的是高德平台上现有的自驾出行用户以及真实的用户出行需求，坚决不打补贴战，不会刺激运力额外增加；高德顺风车也坚决不会抽取用户佣金，甚至目前还为用户补贴短信通知、保险等第三方服务费，保证乘客花多少钱，车主就能拿到多少钱。

生活服务行业分析师陈礼腾表示，高德作为地图方拥有成熟的地图技术，与顺风车相结合可以进行更好的服务。高德利用自身地图优势，匹配用户的出行需求，有望提升顺风车出行效率。据高德与清华-戴姆勒可持续交通研究中心此前发布的一份报告显示，以北京五环范围内为例，有16.4%的出行需求高度重合，若充分发展顺风拼车，预计每年可减少驾车里程约1.11亿公里，相当于减少3万吨的碳排放。

刘振飞认为，由于顺风车有巨大的发展潜力，有些平台已经渐渐背离了顺风车的初衷。高德方面称，目前部分平台为了提高市场占有率，依靠大量补贴拉拢新增车主，人为地刺激了道路车辆的增加，使得交通压力不降反增。这些平台在占据市场之后，为了获取营收，又不断提高抽取用户佣金的比例，一般约为车费的10%。

对于高德网约车每天可接几单，高德方面称会按照不同城市的政策设定。

顺风车不是网约车，高德称符合法规

近几个月来，网约车市场格外热闹。3月21日，美团打车登陆上海，提供出租车及快车两种服务，上海用户可以通过美团或美团打车APP体验。美团打车此前在南京对司机的抽成仅为8%。在上海地区注册的司机，可享受开站三个月内“零抽成”。

不过，美团打车登陆上海当天便被上海市交通委等部门进行了联合约谈。主管部门要求美团不得为排挤竞争对手或者独占市场、以低于成本的价格运营扰乱正常市场秩序。美团打车广告语里面的“一元钱出发”、“低价出发”等内容应当予以撤销。

高德地图提出顺风车不抽佣，是否会面临被约谈的情况呢？对此，北京市政务门户网站首都之窗显示，私人小客车合乘（也称为拼车、顺风车）是由合乘服务提供者事先发布出行信息，出行线路相同的人选择乘坐合乘服务提供者的小客车、分摊合乘部分的出行成本（燃料费和通行费）或免费互助的共享出行方式。网络预约出租车（简称网约车）和私人小客车合乘在车辆、驾驶员、派单次数等方面的要求均不同。因此，顺风车与网约车不同，顺风车不属于网约车。

高德地图方面也表示，其顺风车业务符合业务上线各地的政策法规。

母公司阿里巴巴醉翁之意不在酒？

2013年5月，阿里巴巴入股高德地图。2014年2月，入股仅仅9个月后，阿里巴巴就宣布以11亿美元现金收购剩余股份，高德成为阿里巴巴全资子公司。

2017年7月，高德易行平台上线，至目前接入滴滴、神州、首汽、曹操、ofo、摩拜单车和飞猪旅行等出行服务商。

高德此次上线顺风车业务，业内认为与阿里在出行领域的布局分不开。

智能物联网公司G7总裁马喆人表示，交通和地图很相关，所以高德顺风车的目的很明确，就是增加高德地图的用户黏性。高德的数据和算法优势，对其有帮助。但顺风车和地图服务的性质很不一样，做好的难度很大。这个需要非常不同的DNA，对乘车整个体验的闭环设计和控制，强线下运营和陌生人线上撮合，与地图业务完全不同。由于不抽成，所以也可以说是公益性质。百度、腾讯等其他地图应该不会跟进。

不过，独立IT分析师唐欣表示，地图是工具，高德出台顺风车功能是在探索工具型产品的流量变现模式。未来有可能大量侵蚀滴滴的顺风车市场。不排除高德未来发展自己的网约车业务。

高德做顺风车有明显优势，将极大挑战滴滴的顺风车业务。首先，高德的安装量就比滴滴大不少。其次高德积累的用户数据很庞大，本身也拥有丰富的地理位置信息，做顺风车能够给出更为合理的匹配。

■ 声音

滴滴车主：顺风车对我没影响

目前网约车平台的竞争再起，顺风车并不是各大网约车平台角逐的热门。根据易观的数据，目前顺风车业务占整个出行业务的7%左右，不到10%。

顺风车领域目前以滴滴出行与嘀嗒出行为主。

新京报记者注意到，滴滴顺风车此前收取每单佣金10%。嘀嗒出行的顺风车则以收取信息服务费为主，每单费用在0.5元-2元，但大部分城市都是1元，主要依据各城市的收入水平。

顺风车的订单量实际上也有限，“虽然我也下载了易到、神州等APP，但是滴滴等订单量比较有保证。”滴滴司机高师傅告诉新京报记者，虽然高德推出顺风车业务，但对于一些赶时间的用户的影响并不大。

滴滴司机连师傅表示，“美团打车加入可能给司机带来一些福利，多一些补贴，但高德加入顺风车，对我的影响并不大。”一般来说，顺风车业务的车主以上班私家车主顺路接单为主。

（陈维城）

■ 观点

阿里在拼凑汽车产业版图

易观分析师赵香认为，高德做顺风车和阿里巴巴对滴滴的投资并不冲突，因为阿里巴巴在滴滴的投资已经被稀释得很多了，基本没什么太多的话语权。

赵香表示，高德做顺风车具备比较强的场景属性。开车导航用高德的用户占比还是比较高的。另外，高德地图具备大量的用户出行偏好数据，能够更加高效地匹配车主和用户群体。

阿里布局汽车产业已经做了很多尝试，但前期效果都不怎么好，现在来看的话，阿里其实是利用各个子系统去逐渐拼凑它的汽车产业的版图。比如单车的哈罗和ofo是出行板块的，比如斑马互联网是智能汽车以及未来无人驾驶板块的（未来无人驾驶时代，汽车更多地从销售变成出行），比如支付宝跟公共交通的合作是智慧交通板块的。而高德作为连接汽车前后装市场和用户出行的基础产品，逐渐推出快车（滴滴快车、首汽约车）、顺风车业务。（梁辰）

新京报记者 马婧 梁辰 杨砺