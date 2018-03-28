乐视影业更名“乐创文娱”诀别乐视

每经记者 盖源源 实习记者 张春楠 每经编辑 文 多

两天前，孙宏斌承认投资乐视网失败，但同时表示，将想办法将投资的“乐视系”另一标的新乐视文娱做好。现在，新乐视文娱宣布，将更名为乐创文娱。

3月27日，乐创文娱董事长兼CEO张昭以内部信的方式，将更名的消息告知了全体员工及更多业内人士。《每日经济新闻》记者注意到，孙宏斌也在朋友圈点赞了这封信。

“各位与我并肩穿越了公司创始至今的至暗时刻，我深受感动！”在这封信中，一向面对外界颇为理性的张昭言辞中透露着感性，而其中提到的“至暗时刻”，恰好与去年的一部电影同名，该片讲述了丘吉尔带领英国人民度过二战结束前最黑暗时刻的故事。张昭说，去年底他召集所有股东商量增资的那个会议，就像《至暗时刻》里丘吉尔身处的那个艰难时刻。当时乐视影业的股权被质押，乐视控股尚有17亿元欠款，影业现金流受到很大影响，但电影生产又需要大量资金……

回望“至暗时刻”，张昭感慨良多。27日，他在总裁办会议室接受了《每日经济新闻》等少数几家媒体的专访。

已开始处置乐视控股所持股权

“改名非常重要，这样独立面对市场，独立面对行业，很重要。”去年11月，乐视影业拟更名为新乐视文娱，如今又再次更名为乐创文娱。张昭坦言，这是两次“区隔”，最终目的就是将乐视完全剥离。

更名为新乐视文娱时，张昭将其称作“涅槃重生”，他说：“未来的新乐视文娱，将彻底剥离贾跃亭的影响，新乐视文娱无需再去‘救主’。”然而，这之后的艰难超乎张昭的意料，乐视控股质押的影业股权迟迟未能解冻，直接影响着影业并入乐视网的进程；同时乐视控股还有高达17亿元的欠款，让影业的生产循环现金流紧张。

在融创主导下，影业要长期良性发展，必然需要完全与乐视体系、上市公司乐视网区隔。这就诱导了影业的第二次更名。

去年12月25日，乐视网曾公告，融创旗下的天津嘉睿拟对乐视影业增资，增资完成后，天津嘉睿持有乐视影业40.75%股权，成为第一大股东，乐视控股持有16.3592%股权，为第二大股东。在此之前，乐视控股曾持有乐视影业21.81%股权，为第一大股东。

张昭表示，这次更名前，乐视控股16.3592%的股份已经在处置的过程中，“几个月内就可以处置，通过转让、拍卖等方式”。

张昭说，之前孙红雷还给他打了电话，问更名的事儿，“因为他也是我们的股东，也是我们的合作伙伴。我说意味着我们干扰少了吧，他说那就好，那就好。”

新名字乐创文娱中仍有个“乐”字，但在高层管理团队看来，这个字与曾经的乐视毫无瓜葛，乐创文娱副总裁陈肃表示：“你可以把它理解为我们一直有的乐观主义精神。”而张昭更看重其中加入的“创”字，因为这是与最大资方融创的结合，“另外，我们的基因一直是创新的。”

估值曾降到30亿

27日的专访是在总裁办会议室，张昭说，去年末的某一天，就在旁边的大会议室，召开了一次特别的股东大会，“我从业经历中开过很多次股东大会，那是很特殊的一次。”40多名股东围坐在一起，张昭印象最深刻的是，股东们的言谈中都充斥着对乐视的情绪，“各有各的疑虑，各有各的问题，没有太多想到乐视影业，更多想的是大乐视的问题”。

对乐视的疑问就像个巨大的能量场，笼罩着那场股东大会，张昭坦言，大乐视对乐视影业的负面牵连让他非常无奈，“乐视有问题为什么就变成乐视影业的问题”。

张昭说，那时候就像电影中的“至暗时刻”，“因为第一大股东还是乐视控股，想想在那个舆论环境下，基本上是黑暗，我什么都看不见”。

大乐视的情况千头万绪，颇为复杂，但让张昭感动的是，超过90%的股东还是达成了一致意见。

这次会议的结果，就是乐视网去年12月25日公告的内容，融创领头将主导影业的最新一轮增资，并成为第一大股东。但当时公告并未提及具体增资规模。

这笔增资来自影业的自家股东们，为10亿元。张昭说，这不是一次对外增资，它是内容增资。增资过程中，乐视影业整体估值大幅缩水为30亿元。影业在2016年5月试图注入乐视网时，估值曾高达98亿元，但到了2017年初融创中国战略投资时，估值约70亿元，这与2015年9月29日影业增资时的69.75亿元估值相当，而就是那一次，引入了孙俪、邓超、黄晓明、孙红雷、刘涛等十余名明星股东。

相比70亿元的估值，最近一次增资，乐视影业的估值缩水了57.2%。张昭回忆说，因为乐视控股有对影业高达17亿元的欠款，可能无法收回。

这一次自家的增资让影业暂时走出了危机，度过了张昭创业乐视影业以来的至暗时刻，他形容说：“黑暗当中你把估值降下来了，你的火把就亮了，大家就看见了。”