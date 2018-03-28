抢上市先机 映客的突围有点难

来源：北京商报

注入A股公司宣亚国际失败后3个月，映客重启上市计划。3月26日晚间，映客正式向香港交易所递交招股书，根据招股书显示，较2016年，映客2017年收入、月活数量、付费用户数量均出现下滑。业界认为，目前斗鱼、虎牙等同行都在争夺网络直播第一股，映客也在奋力一搏。不过，昔日的直播霸主映客显然已经错过了巅峰期。

月活用户量下滑

据招股书显示，2016-2017年，映客的营收分别为43.34亿元和39.41亿元，相应经调整纯利收入为5.68亿元和7.91亿元。而在整体收入中，映客的大部分收益来自直播业务，2016年和2017年直播营收分别为43.26亿元和39.19亿元，占比总营收额的99.8%及99.4%。

虽然映客净利继续保持增长，但其用户情况却较此前的高峰期有所下滑。数据显示，2017年映客的平均月活跃用户数量从一季度的2212.4万上涨至四季度的2518.4万，不过与2016年四季度的3000.6万相比，仍减少了近500万。除此以外，映客平均每月付费用户数量也出现滑落。2016年四季度，映客平均每月付费用户数量曾一度达到248.6万，但2017年一季度则下降至182.4万，到四季度这一数字为65.2万。

不过，映客在招股书中强调了用户数付费金额实现了增长：月均每付费用户充值金额从2015年的190元增至2017年的406元。截至2017年12月31日，映客注册用户数超过1.945亿，拥有主播3680万。

事实上，整个网络直播行业正在经历整体降温，依靠直播实现逆袭的社交应用陌陌即是参照。在直播利好的推动下，目前陌陌连续12个季度盈利，不过，对比财报数据可以看出，陌陌的增长开始减速，2017年四季度陌陌的净利润增幅为2016年二季度以来最小的一个季度，也是该数据连续第五个季度出现下滑，2017年四季度陌陌净利润增长率为16.3%，较2017年三季度的103%下跌超过八成。2016年三季度，陌陌净利润同比增长曾高达4975%，2016年四季度与2017年一季度净利润同比增长分别为1274%和1044%。

多元化自救

在招股说明书中，映客对企业风险进行了提醒，“倘我们未能有效管理增长、实施业务战略及控制成本与开支，我们的业务及经营业绩可能或受损；倘我们无法以具成本效益的方式吸纳新用户及留住现有用户，我们的业务及经营业绩或受到重大不利影响”。

与此同时，曾经的直播霸主映客正在开始多元化业务尝试。在今年火爆的直播答题大战中，映客独立上线了芝士超人App，不论是商业化速度还是场次奖金都火力十足。在直播答题急刹车后，芝士超人在短期内获得了广告总局的牌照，重启业务。

北京商报记者还发现，芝士超人发布恢复答题的通知。根据通知，上周末（3月24日-25日）芝士超人共推出两场直播，均在21：30，每场奖金5万元。与此前仅提供单一的答题玩法不同，芝士超人同时还上线了天天视频麻将和芝士斗地主两个小游戏。芝士超人相关负责人告诉北京商报记者，“麻将和斗地主都是我们自己做的，奖金也是我们自己发的。搭配游戏是为了丰富产品模式，给用户更多选择”。不过，对于是否会延续此前的广告专场与一站到底等玩法创新，该人士表示，“之前广告的形式我们会根据需要再酌情看是否加入”。北京商报记者发现，在芝士超人3月24日场，刚开场时同时在线77万人，最高在线人数为100万。

除直播答题之外，映客还对娱乐内容进行了细化，映客筹办了“樱花女神”和“映客先生”两大活动，通过“直播+综艺+线下盛典”，孵化平台上的优质主播；并在娱乐直播的基础上开设了游戏、校园、户外等频道，并开始涉足小视频业务，在首页推荐位置首位设有小视频入口。网络直播正在模糊自己的业务边界，向横向、纵向扩展。

上市只是开始

无论是直播答题，还是筹办线下盛典等布局，均可看出映客正通过多元业务提升自身的竞争力。而在这背后，则不可不提现阶段映客面临的市场环境，即市场竞争愈发白热化，包括斗鱼、虎牙在内的其他直播平台迅速发展并分食市场。

直播行业激烈的竞争状态众所周知，作为曾经的直播霸主，映客也曾超越众多平台位居行业首位，哪怕是在被称为“直播元年”的2016年，300余家公司争相竞逐市场。但近年来，为了争夺更大的市场份额，其他直播平台也持续加强布局，并实现迅速发展，无疑给映客带来一定压力。

据猎豹大数据发布的《2017年度直播类App排行榜》显示，按照周活跃渗透率进行排名，YY以1.1775%的周活跃渗透率排在所有直播App的首位，随后则是虎牙和斗鱼，而映客则以0.1416%排在第十位。

此外，据艾媒咨询发布的《2017-2018中国在线直播行业研究报告》显示，2017年四季度，在国内娱乐内容类直播App中，映客以1.92%的活跃用户占比排在第二位，位于首位的是花椒，活跃用户占比达到2.13%。尽管该报告显示，在娱乐内容类直播App中，映客仍位列前三，但从该领域其他直播App的用户季度增长率可以发现，位于首位的花椒实现了17%的增长率，与此同时排在第三、第四和第五位的一直播、秀色秀场、KK直播也均取得高于10%的用户季度增长率，反观映客，其用户季度增长率仅为7.3%。

在业内人士看来，映客若能实现香港上市，能够在资金和资源上实现强化。但现阶段正筹备登陆资本市场的直播平台也并非映客一家。3月6日，欢聚时代在2017年财报中透露，虎牙已向美国证券交易委员会秘密提交了IPO申请文件，而在此之前，斗鱼也正式回应自己的IPO计划，并表示“正在筹备中”，此外还有接近花椒的人士向媒体透露，“花椒预计年底在香港IPO”。

“与前两年直播市场用户规模迅速增长相比，近段时间速度已逐渐变缓，这意味着直播平台不仅只是竞争新用户，还有对老用户，即存量用户的争夺，各个平台不仅要避免自身的存量用户被其他平台挖走，还要通过运营存量用户实现更大的商业价值”，投资分析师许杉认为，“此前包括映客在内的直播平台实现快速增长与行业正处风口密不可分，如今直播平台若要继续发展，更多需要看硬实力，上市只是直播平台获得各类资源的一个渠道，还需看后续如何在资源整合、业务创新、变现模式等方面加码布局。”

北京商报记者 魏蔚 郑蕊/文 代小杰/制表