上线顺风车 高德零抽成闯入大出行

来源：北京商报

本已巨头云集的出行领域又迎来一股新势力。3月27日，高德地图宣布推出顺风车业务，已在成都和武汉先行上线，并将陆续在北京、上海等城市推出。作为行业后来者，高德顺风车将采用零抽成模式，承诺不打补贴战。对于高德进入移动出行领域，业界并不意外，无论是对自身生态的延伸还是扩大阿里在出行领域的竞争力，抑或着眼于更宽泛的无人驾驶、智慧出行领域，高德都没有理由袖手旁观。

零抽成入局

地图之外，高德终于杀进新战场。3月27日，高德地图宣布推出顺风车业务，正式在北京开启车主招募。除北京外，高德地图还在上海、广州、深圳、杭州等城市开启了车主招募，并陆续将该业务扩展到全国更多城市。目前，该业务已在成都、武汉上线。

成都用户徐女士登录高德地图发现，高德顺风车位于首页右侧纵向选项栏，用户也可以点击首页下方路线，高德顺风车与叫车、公交等并排位列位置栏之下。徐女士试用高德顺风车发现，从天府广场到成都339，高德顺风车为7.1元，滴滴顺风车拼车为6.6元，不拼车为8.2元。从天府广场到新世纪环球购物中心，高德顺风车为13元，滴滴顺风车拼车为14.6元，不拼车为19.4元。

对于上线顺风车的目的，高德集团总裁刘振飞直言：“顺风车本是非常绿色的共享出行方式，它在不增加道路压力的情况下，撮合共同的出行需求，可以有效提高社会出行效率，缓解城市交通拥堵，降低空气污染。但随着行业的发展，由于顺风车有巨大的发展潜力，我认为有些平台已经渐渐背离了顺风车的初衷。”

据高德与清华-戴姆勒可持续交通研究中心此前发布的一份报告显示，以北京五环范围内为例，有16.4%的出行需求高度重合，若充分发展顺风车，预计每年可减少驾车里程约1.11亿公里，相当于减少3万吨的碳排放。高德地图共享出行负责人童遥补充，通过技术手段撮合现有出行需求，实现空座分享、充分合乘拼车，就可以在不增加商业运力的情况下，将城市道路利用率提升1-3倍。

但据高德交通大数据显示，某平台在北京上线顺风车业务一周后，包括海淀、石景山等多个城区的交通拥堵情况，不仅没有减缓反而有所增加。而这些平台在占据市场之后，为了获取营收，又不断提高抽取用户佣金的比例，一般约为车费的10%。高德认为，目前部分平台为了提高市场占有率，依靠大量补贴拉拢新车主，人为地刺激了道路车辆的增加，使得交通压力不降反增。

为此，刘振飞强调，“高德坚持不以营利为目的，撮合的是高德平台上现有的自驾出行用户以及真实的用户出行需求，坚决不打补贴战，不会刺激运力额外增加；高德顺风车也坚决不会抽取用户佣金，甚至目前还为用户补贴短信通知、保险等第三方服务费”。

扩展生态

事实上，这并非高德对出行生态的再次升级。2017年7月，高德推出一站式公共出行服务平台“高德易行”，接入滴滴出行、神州专车、首汽约车、曹操专车、摩拜单车和飞猪旅行等众多出行服务商，用户可以在App内选择不同的出行方式。目前，顺风车业务也是在该平台上线。不同的是，高德易行平台只是单纯开放入口，此次上线顺风车则是亲自运营，包括车主招募、用户注册和定价等。

“高德做顺风车没什么大惊小怪的，其实有点太晚了。”业内人士普遍这样认为。显然，高德的迟到对标的是同样具有地图业务的百度。2015年7月，百度地图上线顺风车业务，此前百度地图还投资了当时大火的51用车和天天用车。不过运营不到一年，百度悄然下线顺风车业务，51用车和天天用车的市场份额也逐渐被滴滴稀释，除顺风车之外，百度还投资了Uber，而高德始终在地图业务做防守。

同样是地图服务商，同样是推出顺风车业务，高德是否会步百度地图的后尘？对此，独立分析师王晨曦表示，“百度当年上线顺风车的时候，正是拼车业务竞争最激烈的时候，大家都在搞补贴，技术和服务能力也都不成熟，但是现在不一样了，市场已经平稳了，高德所面临的竞争更加具象，反而比较好应对”。

从版图扩张的角度来看，高德入局移动出行也是必然的选择。“高德作为地图服务商，本身就掌握着海量的出行需求入口，而且它又拥有地图资源，做顺风车是生态升级，做一站式出行服务平台，补上业务空缺，这个逻辑很通畅。奇怪的反而是它为什么现在才做？”智察大数据分析师刘大伟发出疑问。

对此，童遥表示，“去年11月在系统里发现了这样的需求，我们认为今天这个能力建设过关了，所以选择了这个时间点发布”。刘振飞则强调了顺风车业务之于公益的意义，“高德地图、春运数10万摩托车回乡大军都是高德做的公益业务，高德在规划下一财年工作的时候把做好公益作为非常重要的点，公益顺风车成为重要的平台，做顺风车是我们这个平台天生的能力，导航顺路捎个人是非常自然的行为。”

但是，刘大伟认为，“高德现在才做顺风车可能跟整个阿里的节奏有关，之前阿里在移动出行市场投资了快的，但是随着滴滴和快的的合并，股份被稀释，对滴滴的掌控力下降，现在的滴滴自由度更高、自主性更强，在移动出行市场阿里需要更大的存在感，而高德是阿里的亲儿子，是时候发出自己的声音了”。

出行变数

乱局或许意味着机会。目前顺风车业务的两大平台滴滴和嘀嗒，重点也在逐渐转移，滴滴在智慧交通、外卖等领域投以重注，嘀嗒则扩张了出租车业务。高德主打零抽成，或许给行业带来不一样的化学反应。

王晨曦认为， “短时间内，滴滴在出行领域的地位是不太可能被撼动的，高德入局更像是一种鲶鱼效应，提高用户的黏性，同时刺激优化整个出行市场”。

除了高德，美团也正在循着这个逻辑进入了出行市场。目前大出行领域虽然格局未被动摇，但是相比前几年，入局者均是有备而来，从业务协同、自有平台的用户需求入手，具有更大的耐心。不过，刘大伟强调，“高德到底能不能做成顺风车这件事，还是要看投入的力度，毕竟这是高德第一次针对车主和司机做服务，经验、数据沉淀都很重要，用户更看重安全、信用体系完整度等”。

相比热闹非凡的出行市场，顺风车业务无论用关注度还是业务量来看，都不是最重的一块版图，高德的野心和任务或许也不止于此。业界普遍认为，之前腾讯和阿里押宝移动出行主要为的是普及移动支付，在任务完成之后，巨头们看中的则更贴近出行本身，对出行的未来更感兴趣，智慧交通、无人驾驶、车联网这些泛出行领域已经挤满了各行业巨头。

“从高德的用户来看，它与百度地图有一个很大的区别，就是围绕着自驾出行的车主，这是高德很重要的一部分用户，高德的众多业务也都是围绕着这群用户为中心在做的。”一位不愿具名的业内人士直言，“未来无论是它正在做的智慧交通，还是无人驾驶、车联网也都可以这部分用户为中心来扩展，而这些业务的目标用户正是高德最重视的用户群”。

在刘大伟看来，“高德拥有地图资源，这是发展任何出行相关业务的基础，站在阿里的角度来看，它不可能错过大出行这个市场，用投资的方式做先锋式攻击，可以激进些，让自己的亲儿子高德后发，则更方便掌控战局，激进与谨慎并行”。

北京商报记者 魏蔚/文 代小杰/制表