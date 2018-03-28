B站携UP主赴美IPO：反对牺牲用户体验的商业化

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图文/魏天谌 发自纽约

新浪财经讯 美东时间3月28日上午，中国弹幕视频分享网站哔哩哔哩（B站）正式在纽约纳斯达克上市（代码：BILI），首次公开发行4200万美国存托证券，发行价定为 11.5美元。B站首日开盘报9.8美元，大跌近15%，以开盘价计算市值约27亿美元。B站UP主与公司高管代表敲钟。

哔哩哔哩董事长兼CEO陈睿在上市现场接受新浪财经专访表示，此前B站出现的贴片广告争议已经解决，现在B站没有任何的贴片广告，不是因为B站反对商业化，而是因为B站非常反感以牺牲用户体验、剥夺用户自主选择权为代价进行的商业化， 任何商业价值都是基于用户价值的。

哔哩哔哩董事长兼CEO陈睿

B站上市当天的风格充分体现了公司特性：年轻与创意。B站以哔哩哔哩为主题装饰了一辆纽约当地特色的观光车，并在纳斯达克的所在地——纽约时代广场举办了一次快闪活动，代表上台敲钟的是UP主和公司高管。

关于美国投资者对B站商业模式的反应，陈睿表示本次路演成果远超预期， 美国投资者对于B站的商业模式理解很快，喜欢用“独特”和“未来”两个词来形容B站。他表示B站的业务是一个基于生态的健康的商业模式，重视培养创作者的机制胜过培养作品本身，这点得到了美国投资者的赞赏。

针对最近监管收严鬼畜区大量视频需要下架的消息，陈睿回应表示，目前监管要求主要是两点：不能歪曲和丑化原作品以及不能侵犯版权，事实上完全符合B站平台原本的态度，并不会对现行业务造成太大影响。

另外，针对近日中概股回归A股的新闻，陈睿认为，B站用户主要都在大陆，最理想的上市地点自然是国内，只要政策允许，当然愿意在国内上市。

改变世界的小学生

上市当天，陈睿对记者解释：B站并不特地面向某个年龄段或者某个特殊群体，B站典型用户有四个特点：以互联网为获取内容的主要方式、以互联网为娱乐消费的主要场所、以互联网为主要的沟通产品，另外有自己明确的兴趣爱好；陈睿表示只要满足这四个特点，就很有可能是B站的用户，只是这四个特点在90后年轻一代中的重叠度特别高，因此组成了平台的主要用户群。

网络上关于B站用户多是小学生的段子层出不穷，多带嘲讽，但我们都必须承认，这个世界最终是属于小学生的。B站招股书将其用户的年轻化作为公司的第一大卖点，表明网站有81.7%的用户出生在1990年至2009年之间，被称为“Z世代”，而这代人作为客户群有着得天独厚的优势：不仅基数庞大，大多接受了比前几代人更优质的教育，具有强烈的自我表达与线上社交欲望，以及更迫切的追求个性化内容的需求，且更愿意为此类服务买单。

庞大的Z世代人群为B站丰富的原创内容打下了基础， 2017年B站的PUG视频（即用户自制的、经过专业策划和制作的视频）观看量占视频总观看量的85.5%，毫无疑问是B站的王牌业务。PUG视频自2011年网站建立以来展现了巨大的发展潜力，视频内容数量、种类以及视频制作用户数量一直在迅速增长。2017年第四季度，B站每天收到超过30000份用户投稿，同期增长两倍以上。

Z世代毫无压力地同时扮演了PUG视频创作者和消费者的角色，作为同类人，创作者可以敏锐、即时、精准地捕捉到消费者的需求，而B站只需做好平台分享的工作，便可迎来巨大流量。

成人们看不起的小学生，便是B站这类新生代网站的生机和未来所在。Z世代无疑将成为中国在线娱乐产业发展的关键驱动力。2016年中国Z世代的人口达到3.28亿，他们对在线娱乐产业的贡献度从2014年的45.8%提升到2017年的54.8%，在2020年预计将达到62.1%。

打破次元壁的二次元集结地

随着A站今年2月的关闭，B站成为了中国唯一一个大规模二次元爱好者的聚集社区。为了更加了解B站的主要面向人群，我向多位二次元重度爱好者兼B站忠实用户咨询了B站的使用现状。他们表示，B站现在早已不是二次元的天下了。在大众还未撕下对B站固有的“二次元”标签时，B站早已打破了自己的次元壁。

B站现在的娱乐内容涵盖了各种各样的主题，其中生活、游戏、综艺节目、电视和电影是2017年第四季度视频中浏览量最高的五个主题。B站甚至参与制作了一部讲述解放军发展史的动画《那年那兔那些事》，在年轻人中引起了热烈反响，贴吧热度甚至超过了《大圣归来》和《大鱼海棠》。

财报：亏损收窄 盈利可期

在流量为王的视频网站领域，短期内是否取得盈利一般不是投资人重点关注的问题。同其他视频网站一样，B站虽尚未取得盈利，但基于流量仍具有可观的未来盈利潜力。陈睿曾在去年开玩笑说过：“我们争取在爱奇艺之后盈利。”

财报显示，2017年B站总营收实现了372%的爆发式增长，毛利润转正，经营性现金流实现由负转正，2015至2017年的净亏损为3.73亿元、9.11亿元、1.84亿元，亏损率在不断下降，这些都是B站的盈利情况转好的标志。

在营业收入方面，手机游戏业务实现营收20.58亿人民币，同比增长500%，占B站总收入的83.4%。其次是直播业务和广告业务，收入分别占比7.1%和6.5%。多个投资团队认为，在中国巨大市场的支持下，B站未来的游戏、直播以及广告业务都具有巨大的变现潜力。

同时B站的营业成本也在显著增长，2017年总营业成本为19.19亿元，同期增长148%，主要支付给原创者的版权成本占总成本的48%左右；行政管理费用占比逐年下降，销售和研发费用占比增加，说明了公司较高的营运效率和日渐加重的技术投入。

对标Youtube：“精神家园”的变现难题

网络视频平台的盈利之路向来艰辛。B站虽然在游戏、直播等领域取得了一定的商业成功，但想要在其主营业务上取得盈利仍旧障碍重重。

关于目前以游戏为主的B站盈利模式，陈睿在上市现场接受采访回应道：B站的商业模式是基于用户需求的，因为用户有游戏和直播的服务需求，所以B站才开始提供这类服务。此外，公司的商业化在初级阶段，游戏起步较早，而直播和广告都是这两年开始正式商业化，未来游戏仍会是一个非常重要的盈利组成部分，广告和其他业务收入比重在今年开始会开始增加。

今年1月，B站面向广大UP主（即PUG视频的创作者）推出了商业推广视频和“Blibli创作激励计划”，同时进一步深化会员付费先看模式，希望改变从前“用爱发电”的无偿创作情境和用户免费消费的习惯。

B站想走的路与美国著名视频网站Youtube有几分相像，Youtube的成功同样基于对广大主播个人频道的激励和扶持，同样推出了去广告付费会员制，同样在盈利道路上经历了无数挣扎与试错。

但Youtube的受众远比B站广泛且覆盖各个年龄层，B站则要面对难以打开自身文化圈层的具体矛盾，远超同行的用户粘性和在线时长不代表能转化为立竿见影的变现能力。有消息称谷歌投资Youtube十多年以来尚未取得盈利，相比之下，B站的盈利道路或许会更加不易。

陈睿在上市当日接受新浪财经专访表示，此前B站出现的贴片广告争议已经解决，现在B站没有任何的贴片广告，不是因为B站不想走商业化路线，而是因为B站非常反感以牺牲用户体验、剥夺用户自主选择权为代价进行的商业化。陈睿自称是个佛系创业者，不急着盈利或者扩张。

许多UP主提到，B站对他们来说是一个小众的“精神家园”，在精神家园谈钱难免尴尬。B站在用户忠诚度、平台分享精神以及商业化路线之间如何抉择，势必仍是上市后要面临的一大难题。