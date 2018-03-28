蚂蚁金服蒋国飞：区块链将催生一个天下大同诚信社会

蚂蚁技术实验室蒋国飞：区块链将催生一个天下大同的诚信社会

随着科学技术和互联网技术的日新月异，新的商业模式也正在层出不穷，人类过往的诸多习惯正在被颠覆。新一轮技术导火线在哪里、下一个商业风口是谁、新的经济形态将何去何从，券商中国今日起推出“新技术·新商业·新经济”专栏，以投石问道中国下一个四十年的经济发展。

“新技术·新商业·新经济”品牌栏目将以专访形式，挑选国内致力于前沿技术研发的企业直接高层管理人员进行约访，力求原汁原味呈现这些企业和专家的精彩观点和智慧。

图片来源：花瓣美素

“新技术·新商业·新经济”品牌栏目第一期我们约访到了蚂蚁金服副总裁、蚂蚁金服技术实验室负责人蒋国飞先生。蚂蚁金服技术实验室是一个专注于前沿技术研发的团队，全球首个落地应用的VR支付技术、物联网支付技术方案、隔空点餐和支持澳洲海淘商品及茅台正品溯源的区块链技术，全都出自该实验室。

蒋国飞，一个被大家称为“姐夫”的高个子男人，此前是NEC集团的副总裁，回国加入蚂蚁前在美国学习工作20年，带领NEC美国研究院和全球研发致力于IoT、大数据分析、AI、云平台、计算机安全，和软件可定义网络等领域的研发工作。

直接进入正题，直接看“姐夫”如何解读时下最热门的区块链吧。

区块链技术都还处在“婴儿期”

券商中国记者：毋庸置疑，区块链是当下最热最时髦的新兴产业。蚂蚁金服在区块链的研究也非常深入和前卫了。能否给我们普及下，你们所理解的区块链所涵盖的内容和发展方向？

蒋国飞：许多技术，尤其是前沿技术，总是存在短期影响被高估，长期影响被低估的趋势。区块链现在也面临同样的问题。

我们相信，区块链的未来是可期的，它将是比AI影响更为广泛的技术。因为在数字时代，区块链可以说是“解决信任”最理想的技术方案。

数字世界和物理世界有一个本质的区别：物理世界的东西是真实的存在，没法凭空产生消失。但是数字世界不一样，数据可以凭空删掉、改掉或复制，而且没有任何痕迹，这是两个世界完全不一样的地方。

而区块链技术能让数字世界可以像物理世界一样真实可信，基于区块链上可信的数字记录，智能合约还能前所未有地让大家更高效地协同起来，这是未来数字世界非常重要的基础。

但是，我们同样要清楚的看到区块链的“不能”。区块链从诞生至今已经十年，除虚拟货币外，目前还没有看到大规模商业应用落地，就是因为区块链的“不能”还没有被很好的解决和突破。比如分布式账本中的信息保护问题，多链平台间的互通问题，在百级到千级节点广域网部署中的性能问题等等。

更大的挑战则在技术之外，即让多方达成共识。如果是一个经济实体内部，理论上讲已经有信用关系，就不需要区块链技术了，但很多事情往往涉及到多方相互之间建立信任的问题。所以在商业的讨论、业务的讨论的时候如何让这么多的人加入进来，这就是联盟链的建立。要解决一个信任和利益协同的问题，首先要这些参与者参与进来。现实中很多应用场景延迟或者减慢都是因为这个阻碍，这也是为什么很多应用场景最终都妥协成为只有一家参与方的私有链。

但这些问题一旦突破，会释放出巨大的力量。

蚂蚁金服技术实验室两年多前开始组建团队研发区块链，就是相信这个未来，并为这个未来做技术储备。同时我们将区块链真实落地应用在了食品安全溯源、商品正品溯源、房屋租赁溯源上。

但大体上，在全球范围内，区块链技术都还处在“婴儿期”，即便是美国的互联网巨头也并没有什么特别的优势。IBM比较早入局的区块链技术开发者，微软也正在区块链上加大研发力度，但还没有什么特别的优势，大家都还在解决相同的难题。

我对2018区块链发展走向的判断是：

一、在金融服务和供应链管理等场景中，一些区块链应用会从概念性证明阶段（PoC）落地到实际商用。越来越多的传统行业会思考已有商业模式，拥抱尝试区块链技术。

二、区块链系统的性能和规模不断在发展，特别是共识机制、密码学算法等突破，在比特币和以太坊后面，会出现更优的第三代区块链技术架构：处理能力、扩展能力达到生产级别的区块链技术架构，例如高处理能力的区块链平台，或者支持多条链之间的协作等。

三、零知识证明等方面的进展会改进区块链系统上的安全和个人信息模型， 进一步保护个人信息安全。

四、在多个平台共存的情况下，跨平台多链互联，实现跨链价值转移和数据交换会成为区块链技术的一个重点。因为资产、数据存在多条链上，彼此隔离，需要跨链技术将他们打通。

市场刚需社会痛点是蚂蚁场景选择标准

券商中国记者：不少人都关注到，蚂蚁的团队重点试验了公益区块链项目。在2017年中期运营报告中，提到一个细节，采用蚂蚁区块链技术，将一个精准扶贫项目打造成一个“公共账簿”，捐款人、公益机构、保险公司、受保人等参与方共同“记账”和监督，可否详细讲讲，团队是怎么利用区块链技术来做到的？团队怎么想到从“区块链+公益”切入？

蒋国飞：2016年7月，蚂蚁金服与中华社会救助基金会（以下简称“中华救助”）合作，在支付宝爱心捐赠平台上线区块链公益筹款项目“听障儿童重获新声”，为10名听障儿童筹款。很快，将近5万人，筹集了198400元，作为孩子们的康复费用。

如果拿记帐本打比方，以前的公益善款记录，记小本本的就只是公益机构本人，他写什么你只能接受什么。但现在，有好几个小本本同时在记录这一件事情，我捐了100块钱，然后大家一起在各自的小本本记录我捐了100块钱，然后看到公益机构的小本本上只写了我捐了50块钱，那大家肯定要怼回去的，说好的要诚实记录100块钱，你干嘛只记50，给我站出来解释下，否则不带你玩了。所以你看，好多人同时记小本本，就是所谓的“去中心化”，他们之间可以相互作证，也相互证伪，因此最大程度上保证了透明性和信任度。

到2017年3月16日，支付宝爱心捐赠平台全面引入区块链技术，实现捐赠数据入链，善款来源可追溯。截止2018年1月18日，共2100万用户向831个公益项目捐赠，捐赠金额3.67亿，捐赠人次2.2亿。

蚂蚁区块链的落地应用尝试是一个由浅到深，循序渐进的探路过程。公益溯源最初是一个概念式验证，相当于一个DEMO，跑通了一个小公益项目，发现可行，捐款到哪个环节了，用来做什么了，给谁用了，都能看到。现在支付宝爱心捐赠平台全面引入了区块链技术。

接下来，我们开始尝试生产级应用。在这里解释一下两个概念。一个是“概念式验证”，它指的是做一个DEMO，就看看效果怎么样，不太关心处理能力差等问题；另一个是“生产级应用”，它指的是像支付宝这样流量很大的应用，需要很高的技术手段保障服务全年稳定可用。我们的生产级落地应用，先是互助保险，然后是食品安全溯源、房屋租赁溯源。

无论是概念式验证，生产级应用，还是金融级应用，我们选择的场景，都是以能解决市场刚需、社会痛点、对人类带来价值为标准。

公益慈善最大的痛点就是善款去向不明，信息不透明；食品安全也是，我们希望能以技术驱动，让三聚氰胺这样的恶事件永远不会再发生；租房也是一个大刚需，大痛点，房子是用来住的，不是用来炒的。而租房市场上假房源横飞，房东反悔加价的现象在高房价城市特别普遍，我们希望能用区块链技术，让年轻人轻松、放心地租到好房子。

以上场景，是我们认为解决痛点最好的技术方案就是区块链。另外，我们一直认为，不能为了区块链而区块链，如果不用区块链技术也能达到很好的结果，那就不要用。否则就是盲目追逐时髦。

同时，我们还认为必须坚持用区块链解决真正有价值的问题，而不是去炒作概念，更要严格区分真伪创新，杜绝伪劣区块链应用。只要坚持在正确的道路上前进，区块链技术一定能够发挥出它真正的巨大价值。

券商中国记者：有一个说法，在区块链2.0的时代，比特币的每笔交易速度只有7秒，到区块链3.0时代，区块链技术应用要支持大规模的商业应用，需要在技术、性能上有突破，虽然目前已经有像EOS等一些测试的网络，但区块链3.0系统似乎还没有一家真正上线了。“公有链都还没搭建起来，相当于Windows都没有，想做office办公软件”，怎么理解这一说法？

蒋国飞：公有链和联盟链是两个体系：公有链成员无需准入，因而需要所有人对事实达成共识，所以效率低；联盟链成员需准入，在有限参与成员中达成共识的效率可以显著提高，事实上不是所有要解决问题的都需要全世界的共识。

区块链技术能让数字世界真实可信

券商中国记者：《经济学人》说，区块链是信任的机器；这样一个新信任机制，对原有的依托信任建立起来的移动支付行为，将带来哪些改造和变化？

蒋国飞：我们对区块链的一个基本判断是，它的未来是可期的，它将是比AI影响更为广泛的技术。因为在数字时代，区块链可以说是“解决信任”最理想的技术方案。

数字世界和物理世界有一个本质的区别：物理世界的东西是真实的存在，没法凭空产生消失。但是数字世界不一样，数据可以凭空删掉、改掉或复制，而且没有任何痕迹，这是两个世界完全不一样的地方。

而区块链技术能让数字世界可以像物理世界一样真实可信，基于区块链上可信的数字记录，智能合约还能前所未有地让大家更高效地协同起来，这是未来数字世界非常重要的基础。

我们认为区块链将催生一个天下大同的诚信社会。无论是个人与企业的金融信用、社会行为信用，还是机构间合作的互相信任。

券商中国记者：据我们了解，在金融机构中，私有链与联盟链比较普遍，未来是否会向共有链发展？在此过程中如何解决金融机构对安全、风险的顾虑？

蒋国飞：联盟链中隐私保护、系统安全、高可用、运维支持都是底层平台团队核心的攻坚方向，是平台对上层应用提供的能力支持。联盟链可以通过跨链交互与包括公有链、联盟链在内的其他链实现互相认可和交换。

券商中国记者：今年两会期间，不少互联网界的大咖都对区块链发表了自己观点，但是对于ICO都避而不谈，针对ICO短期内快速消亡，您怎么看？在区块链发展过程中，未来是否还会出现类似ICO快速消亡的案例？

蒋国飞：区块链和ICO是两码事，但现在经常被混在一块了。ICO确实是利用了区块链技术来实现发币的激励机制，但去中心的融资实际上去掉的是对融资主体的责任约束，缺乏约束的融资带来的不是技术创新，而是放大了人性中的贪婪。

ICO对促进区块链技术发展起到了一些作用，但是目前发展成了随意发行、随意炒作的骗局。讽刺的是，区块链的技术价值和技术魅力在于建立信任，而ICO乱像却在摧毁信任。

另外值得一提的是，ICO和国家数字货币也是两码事。国家数字货币是具有法定发币机构背书的，具有权威性、具有最高价值信任的发币，是与法定纸币有同等价值和使用效力的。

追求效益非阿里布局区块链目的

券商中国记者：蚂蚁金服区块链专利申请总量占全球区块链专利第一，市场比较关注的是，蚂蚁金服区块链团队到底是怎么样的一个团队？除了专利，在区块链上的研发、投入、应用上，蚂蚁金服的效益如何？

蒋国飞：蚂蚁区块链是由蚂蚁技术实验室自主研发的。这个实验室目前拥有一百多位研发工程师， 是蚂蚁金服博士比例最高的团队，我们致力于IoT、区块链、VR/AR等前沿技术领域的研发。

蚂蚁技术实验室目前拥有80件区块链申请技术专利，是全球互联网公司中专利数量最多的公司；全球首个落地应用的VR Pay支付，中国第一家无人店淘咖啡背后的物联网支付技术，都出自这个实验室。

如刚才所说，区块链还有无法突破的短板，目前还处在比较早期的阶段，大规模落地应用的路还很漫长，即使是最适用的金融、农业、食品追溯场景，探索时间也是相对长的。追求效益不是我们研发布局区块链的目的，这也是大公司的好处，尤其是一家坚持从善技术价值观的大公司，我们可以比较从容的去做十年二十年后才可能成熟的前沿技术。我们相信区块链将会改变一些行业，重构社会生产方式，将会像移动支付那样成为每个普通人生活中的一部分，我们在为这样的未来做好技术储备。