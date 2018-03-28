消息称特朗普要对亚马逊动手 股价应声下挫3%

新浪科技讯 北京时间3月28日晚间消息，国外媒体今日援引五位知情人士的消息称，美国总统特朗普对亚马逊没有缴纳互联网税耿耿于怀，并计划改变亚马逊的税收待遇。

这些知情人士称，特朗普的富豪朋友们告诉他，亚马逊正在破坏他们的业务，正在扼杀传统的大型购物商场和实体零售店，而特朗普对此也持相同观点。因此，这些知情人士称，特朗普已经在考虑改变亚马逊的税收待遇，以及是否可以通过反垄断法来惩治亚马逊。

其实，早在2016年2月，当时还在竞选美国总统的特朗普就在一次集会上称：“若我在美国大选中赢得胜利，亚马逊就有麻烦了。”同年5月，特朗普又称亚马逊存在“严重的反垄断问题”。他说，亚马逊CEO杰夫·贝索斯(Jeff Bezos)正利用媒体的力量去影响华盛顿特区的政治家，从而给亚马逊带来税收方面的利益。

去年6月底，特朗普曾在Twitter上发文，指责亚马逊没有缴纳互联网税。8月，特朗普再次发文称：“亚马逊对纳税的零售商造成巨大伤害。整个美国的乡镇、城市和各州都在受到伤害，许多就业机会正在流失。”

受该消息影响，亚马逊股价在今日盘前交易中一度下挫3%。(李明)