“为爱发电”：B站和它的成年礼

来源：界面新闻 作者：王付娇

美东时间3月28日凌晨，B站60多位员工从上海飞到纽约，参加B站IPO仪式。刚下飞机，技术人员就收到消息，B站海外站受到了DDOS攻击。在去酒店的大巴上，他们马上商量解决方案，和国内的同事配合解决问题——在IPO的前夜，一点差错也不能出。

这似乎已经成为工作常态。在这家公司和二次元文化里，“为爱发电”是用户常常说的一句话，意思是为自己喜爱的东西付出时间、精力、金钱，不计算世俗意义上的经济成本。

这家无论用户还是UP主都以“为爱发电”为荣的公司正在迎来它的高光时刻：代表中国二次元文化的视频网站登录纳斯达克，发行规模4200万股ADS，IPO发行价定在11.50美元/ADS（1股ADS = 1股Z类普通股）。

摩根士丹利、美银美林和摩根大通是其承销商。不算未计入超额配售权的话，基本融资金额在4.83亿美元。按照这个数据计算，估值在32亿美元。

当地时间上午9点，B站董事长陈睿在敲钟前接受了媒体采访。“路演的结果超出我的预期。海外投资者对B站的理解速度非常快，他们认为B站的商业模式很健康。认购金额超出预期10倍左右。”他说。在地球的另一端，数千万B站用户正在观看B站上市的直播，仿佛在与团队一同敲钟。

B站董事长陈睿在纳斯达克接受媒体采访

仅仅“为爱发电”是不够的，B站能够上市，代表的是它要做一家能够稳定经营的、能够让股东产生收益的商业公司。陈睿计划，募到的资金未来主要用于三个方面：1）贷款投入和技术建设；2）扶持创作者的内容生态；3）吸引各方面的人才加入B站。

2009年成立至今，B站已经走过九年。其创始人徐逸（bishi）是二次元圈子的核心意见领袖，极少接受媒体采访；董事长兼CEO陈睿拥有15年以上的互联网创业经验，曾联合创建猎豹移动，曾任金山副总裁。

陈睿受雷军影响很深，曾做过雷军的秘书。就在3月27日，小米刚刚发布了新的手机，雷军做出了状态极好的一场演讲；其同期的互联网创业者：王小川已经让搜狗上市，成为多少女青年关注的单身贵族；李学凌带领的YY也一度成为直播领域的翘楚，都走到了一定的高度。

而陈睿，因为恰好是一个热爱二次元的工程师，“因爱发电”，一脚踏入B站，就必须带着它往前走。

回溯B站创业史，商业化似乎一直是B站核心二次元人群最为抵触的话题。徐逸和陈睿平时是怎样配合的，为什么并没有像A站一样出现非常大的人事动荡？B站游戏营收占比80%是押宝对了结果吗？如果把敲钟看作它的成人礼，B站能否平稳度过？它该给资本方讲出一个怎样完整的二次元故事？

界面新闻记者采访了一些二次元领域的创业者、投资人和B站内部人士，试图还原一个真实的B站。

1. 早期创业

B站早期的创业故事已经耳熟能祥，对于A站和B站关系、以及两家二次元公司命运走势有如此大差异，早已经成为大家津津乐道的话题。

如果放在2014年以前看，A、B站都不能算作公司，他们只是小网站。是二次元爱好者的聚集地。当时A站站长Xilin和现在B站创始人徐逸都同属于一个名为“搬运九课”的神秘组织。

说是神秘组织，其实只是一个以QQ群为载体的二次元爱好者聚集地。因为热爱，他们平时就从Youtube等国外视频网站上搬运一些二次元作品到国内，这也是外界质疑的B站起初盗版的原罪所在。“九课”来自于当时的日本知名动漫《攻壳机动队》里的公安九课。

一位接近创始团队的人士王光告诉界面新闻记者，在公司内部，从来就没有承认过B站是由A站孵化而来的这个说法。A站是爱好者们上传内容的网站，但由于创建初期，A站服务器不稳定、经常宕机、审核很慢，徐逸就产生了自己做一个网站的想法。2019年6月24日，这个耗时三天、早期都是网友义务维护的作品正式上线，它就是B站的雏形——Mikufans。

2010年以前，B站功能非常简陋，只有最基础的评论、弹幕、看视频、投稿，还有bug。但是台子搭起来了。后来一段时间，在A站上总有人上去刷弹幕，说“B站是国内最好的二次元网站”，这也被怀疑是徐逸的营销手段。

王光予以否认，说这是A站用户自嘲、自己刷的。徐逸也不会组织这样的事儿。

近几年，二次元圈子在不断扩大，但核心圈层就那么几个人。这么多年过去了，B站引进新番的数量、质量，都是过去的很多倍，但徐逸依然只喜欢他最初热爱的那个核心二次元动漫作品。

核心圈层人数不多，但显著特征是自我意识过剩，发言和战斗力极强，不是谁能控制和组织的。即使当时二次元是非主流、小众文化，但徐逸非常坚定，这件事儿能做成。

王光评价徐逸称，是个“很有远见、很温和的人，从一开始就认为B站会做成一家比较大的公司，只是在等待一个时机。”徐逸对事物的判断力很强，虽然刚毕业短暂地在一家金融软件公司担任项目主管，但不到一年就投入到B站上来。

B站两位创始人：左陈睿、右徐逸。

直到现在，徐逸还在主抓产品层面和用户体验的东西，也会看新番的内容。但他的短板也非常明显。

他不是传统意义上的互联网创业者，也没有在资本圈混过。为人温和，但根据早期他接受《第一财经周刊》记者的采访资料：当时就有一些投资人找他谈过。而且这个数量“非常多”，他在最初，甚至也拒绝了以吸引融资为目的采访。原因是，“我们目前需要的不是资金罢了”。

他需要合作者。

同样喜爱二次元的陈睿是B站的第一批用户，彼时陈睿还在猎豹担任高管，就“为爱发电”，投了一笔钱给徐逸，顺便给B站解决一下技术问题。

2014年，二次元市场的扩大，整个市场崛起变成了行业内非常明显的事情。从2012年到2014年，B站的流量每年三倍的翻。由于很少做市场投放和广告，B站的流量来源几乎都是口口相传的自然流量。

这让陈睿意识到，机会来了。他开始加入B站任合伙人，同时弥补B站在资本层面的不足。毕竟中国互联网创业需要圈子，要能处理好与资本关系、做大估值、踩好节奏 ，这不是一个爱好者能做的。徐逸也能接受陈睿作为CEO的角色。

据王光回忆，在他加入B站后的时间里，几乎就没有见过两个人起过争执的时刻。两个人的办公室也是挨着，几乎没有什么争吵。大的投资决策和市场布局都是商量着完成。

陈睿和徐逸的办公室。

2014年，B站获得IDG独家投资，并在A+轮和B轮跟投，作为的机构投资方，IDG一开始就相信B站的价值。

IDG资本董事总经理童当时还是投资经理，他向界面新闻记者回忆起了B站投资经历，在那个档口，童晨正在牵头IDG资本内部的针对90后的研究报告，调查年轻人喜欢什么、以及什么增长的比较快。在当时的二次元领域中，虽然也有包括A站在内其它一些投资标的。但B站是最抢眼的，流量已经是A站的2-3倍。

在与徐逸深入交流后，童晨判断，眼前的这个准90后创始人极其了解用户需求，比较有想法。当时也有几家机构找过徐逸，但他们都没下定决心。

2013年7月，在徐逸的引荐下，童晨在北京见到了陈睿，同时推动促成了陈睿全身心投入到B站创业中。陈睿曾在采访中谈到，在5年前大多数投资人还看不懂B站是什么的时候，童晨就找到他，告诉他自己相信B站代表着未来的娱乐趋势。

童晨也感觉到，作为二次元领袖的徐逸与作为创业者的陈睿配合默契、互补到位。

至此，B站逐渐摆脱小作坊、爱好者的单纯精神社区，开始走向商业化、资本化运作。

从招股书披露的看来，在股权结构上，董事长兼CEO陈睿持股21.5%，为第一大股东；创始人兼总裁徐逸占股13.1%；副董事长兼COO李旎占股3.7%；在主要机构投资者中，华人文化 （CMC）持股12.8%，位列第一，正心谷创新资本（9.0%）、IDG-Accel（7.6%）、君联资本（5.9%）、腾讯公司（5.2%）分列二至五位。

根据招股书披露内容推算，管理团队投票权超过80%。这使得B站成为视频行业中少有的由管理团队控制的公司。在经过多轮融资后，B站仍然保持管理团队的独立决策权，这与陈睿和徐逸引入资本的谨慎态度有关。

2. FGO的功与过？

招股书中披露，B站凭借向用户提供适合他们的内容消费，进行了一系列谨慎的商业化探索，例如游戏、直播、会员和广告。

招股书显示，B站2017年总收入为24.68亿元人民币，基于非美国通用会计准则（Non-GAAP）的年净亏损为1.01亿元人民币。公司收入实现快速增长，2017年同比上年增长372%，2016年同比上年增长299%。

最为抢眼的是其游戏业务。

游戏作为一种成熟的、商业化模式，已经占B站总收入的83.4%。而带来最大收益的要数《Fate/Grand Order》（以下简称“FGO”），它不仅曾在App Store排行榜上超过《王者荣耀》，提供了B站游戏收入的80%以上。

陈睿在现场对这个问题做了解释：他说，B站的营收模式和游戏公司的营收模式是不一样的。我们是有一群用户，在给他们满足他们需求的游戏产品；而典型的游戏公司，是花钱找用户。而现在，B站的商业模式还处于非常早期的阶段。游戏因为筹划了两三年，它的成熟度和商业模式会高一点。未来来看，游戏仍然是B站非常重要的组成部分。

IDG资本童晨认为，从一定程度上讲，B站模仿了腾讯的商业路径。逻辑非常简单，一部分是的广告业务；另一部分就是游戏。

而FGO就承担了正反两种声音，外界质疑B站收入结构单一，是一家靠FGO养起来的游戏公司。

FGO这个IP在日本二次元圈子本身就属于非常有名的IP，只是它的影响力没有扩展到圈外。在日本，这个IP积累了大量的小说、同人，它的边线和故事结构是开放的，官方也接受用户反馈，好的故事线可以被官方采纳。

有点像漫威的平行世界架构。本身就属于制作精良、在二次元游戏金字塔顶尖的IP。有用户形容，FGO在二次元圈子的定位就像《魔兽世界》在网友中的地位。

看看FGO的评论你就知道，玩这款游戏的都是怎么样的一群人。

FGO的用户反馈

B站副总裁张峰之前接受媒体采访时曾表示，这个产品的特征决定了用户会这样付费，FGO本身就是一个ARPPU值很高的游戏。我们只要推出人气较高的卡池UP活动，ARPPU就能上升到480多~500多之间，平时可能会掉到200~300，历来都是这样。 现在业内确实有很多人会用最高档去看自充，但了解或者玩过FGO的人肯定能懂为什么玩家这么喜欢直接充最高档的金额，FGO已经有很多次到达畅销榜第二了，其实这次登顶也很出乎我们的意料，有一定的运气成分。

辰海资本陈悦天认为，国内游戏公司这么多，为什么只有B站孵化出了FGO呢？这和它的整个ACG人群是相吻合的，AC人群中有重度的游戏玩家，整个群体的转化率特别高。FGO又是宅圈重要IP。

2014年，陈睿和徐逸商量，将FGO引入国内。这是B站重金购买的第一个正式IP，对于当时B站的资金实力来说是非常贵的。因为两位创始人都懂二次元文化，才会一致做出引入决策。

现在B站的游戏主要分为三类：自研、独家代理（FGO）和联运（《阴阳师》、《永远的七日之都》、《恋与制作人》等）。在B站游戏能做成一种商业模式除了与IP祖选择有关，还与整个社区的孵化游戏的环境有关，选择与B站调性一致的二次元类游戏更容易获得成功。

一款游戏在正式联运之前，B站会先做预热宣传，同步推广告、同人音视频。将整个社区的热度炒起来。

《碧海航线》也是一个比较独特的案例。这款游戏是B站一个UP主创业做的公司、研发的游戏，B站投资了该公司，代理了该游戏，然后取得了非常好的效果。

它甚至已经出口到了日本，成为了一款主流的二次元游戏。甚至到了UP主会去讨论、画师会去创作同人作品的程度。

为了平衡收入结构，B站也做了一些多样化的商业变现尝试。比如，做了自己的大会员体系和电商周边。

B站大会员体系

据界面新闻记者了解，虽然目前电商的营收占到不到B站整体营收的5%，但B站正准备加大电商业务的投入，已经招揽了许多原来1号店、百度糯米的人。

3. 版权保护

B站成长过程中总是磕磕绊绊。但好在每一步B站都顺利迈了过来。

2017年年初，B站下架了很多影视剧。最早有抄袭痕迹的B站开始了自我更新之路。B站发现版权路不好走之后 开始扶植大量原创内容工作。这一产业链搭建成功的话，更多的优质视频呈现在B站，完成最大化的变现，在资本市场上B站会演绎自己的新故事。

UP主是被B站写进招股书里的，内容创作者被用户昵称为“UP主”。招股书显示，由UP主创作的高质量视频（PUGV）是B站内容的重中之重，占平台整体视频播放量的85.5%。2017年活跃UP主的数量比2016年增长104%。

在另一篇文章里，界面新闻报道了B站UP主的成长故事。在采访过程中界面新闻记者发现，B站尤其注意对UP主的版权保护，以维护良好的社区环境。

据B站内部人员透露，陈睿尤其注意社区环境。B站的每一份内部公告，都要陈睿亲自审核把关，看言辞是否有不妥的地方。有时候反复修改达10几次，以至于到严苛的地步。

UP主墨韵告诉记者，最开始录制古筝视频时，会把视频同时上传到各个平台。但其他视频网站第二天就有20多个一模一样的视频，不知道本尊是谁，白白耗费创作者的心血。

但在B站，如果出现相同或相似的可疑盗版视频，B站工作人员会派专人进行审查、对接，直到问题解决。墨韵告诉界面新闻记者，也有一些想要引用她视频的人，会特意私信打声招呼，这种社区的氛围让她感觉被尊重。

“对于UP主的话，B站的鼓励扶持做的越来越好，充电计划和创作激励计划，让这方面有才能的人，做一些产出。这是B站从一个单一社区，变成一个讨论的大环境的转变。”墨韵说。

另外一家二次元内容创业公司燃也的创始人周佟彤告诉界面新闻记者，现在行业里关于正版视频的保护有很多讨论。ACG的免费是历史遗留下来的习惯，是一个根源性的问题。在一定程度上，想要规范行业、激励优质内容，就一定要做正版付费化的尝试。

在招股书里B站写到，2017年第四季度的月度活跃用户为7180万。其中有81.7%出生于1990-2009年之间，他们被称为中国的“Generation Z”（Z世代）。

而根据iResearch的数据，整个中国文娱产业在未来几年内将呈现29.6%的高增长势头：

文娱产业增长势头

B站已经成为这一代人最受欢迎的品牌。预计到2020年，中国在线娱乐市场62%的消费都将由90-00后贡献。他们都构成了B站未来的成长前景。

不过值得注意的是，现在市场上在不断涌现抖音这样的新产品，在通过更快、更新奇的视频刺激用户，吸引年轻人。陈睿形容B站和这些短视频产品的使用差别，就像吃面条和吃薯片的差别。言外之意是，一个是正餐、一个是零食。但零食对年轻人的吸引力是巨大的。B站要持续保持这群人的高忠诚度和高粘性，还要不断“为爱发电”才行。