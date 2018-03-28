B站敲钟前夜，我们和三位UP主聊了聊

来源：界面新闻 作者：王付娇

3月28日，是B站的大日子。这家成立了九年、最初只是承载创始人兴趣爱好的小站迎来了它敲钟的成人礼：用一名B站内部员工的话来讲，上市意味着宣告，B站是一家能够受到资本市场认可的、正规经营的公司。二次元也不再只是一种小打小闹的窄众文化。

同阿里敲钟时的方式一样，B站同样邀请了几名UP主，与他们一起分享上市的喜悦。UP主是指在B站上主动上传视频的人，B站的UP主文化体现在他们有极强的文化认同感，整个氛围也从早期的盗链、搬一些国外视频，慢慢到现在的以原创视频为主。可以这么说，UP主是B站的血液，如果没有UP主，B站很可能“二次元版”的优酷、爱奇艺。

据辰海资本投资人陈悦天对B站的观察，即使越来越多的三次元视频网站开始用钱砸下一些热门番剧，结果大家讨论它、制作同人视频还是会回到B站上。相当于别人花钱买了视频，流量却给B站分享了——本质原因是它有各种各样的UP主。

UP主是B站血液、代表旺盛的生命力。

在其他视频网站版权竞争越来越激烈时，我们也没有看到B站在版权市场上打得血流成河的惨状。界面新闻记者采访了3位UP主，他们聊了聊自己的心路历程与B站往事。

古筝“教主”墨韵：去接触了总是有发展下去的奇迹

墨韵是B站上最有人气的民乐演奏者，她擅长将中国传统乐器与二次元音乐相结合，歌曲改编风格天马行空。

2014年，墨韵上传了由其改编并弹奏的《【古筝】千本樱——你可见过如此凶残的练习曲》，这则视频的点击量已经超过1500万，成为了B站人气最高的原创视频之一。

《千本樱》视频在B站上呗弹幕刷屏

你能想象一首古筝曲子被观看了1500万次吗？难怪在弹幕里，有民乐老师评论说，突然一段时间，有学生找过来要学古筝、而且点名就要学墨韵的《千本樱》，老师哭笑不得——效果是好的，但墨韵这首曲子至少相当于古筝6-7级的难度，其指法、手速和演奏难度都偏上，非一日之功。

墨韵是一名90后，从刚开始学古筝到现在也有十多年时间，现在在国外生活，平时有自己的主业，弹古筝和录视频是自己的业余爱好。

2014年1月，墨韵第一次在一个学二胡的朋友推荐下知道了B站。那一年他们所在的某个民乐论坛办了个线上版的年终晚会，号召比较活跃的成员投点视频。由此唤醒了墨韵创作投稿的热情。不过最开始，墨韵以音频为主，并没有投过视频作品。当时B站还没有任何古筝类目的作品。

改编加练习时间晃到了7月份，墨韵的《千本樱》上线。到了第二天，就看到许多弹幕评论，2-3天后，B站官方转发，一下子就成为了爆款。墨韵很开心地吃了顿火锅。“希望大家都喜欢我做的视频和音乐，也希望更多人能了解古筝。”

墨韵事后总结了这首曲子能火的原因，因为这个曲子本身是大家很熟悉的作品，然后大家又没有听过民俗乐器来演奏。

“能让大家看到古筝的曲子很好，去接触了，总有发展下去的奇迹，可以给一起学古筝的朋友带来一些感受，也可以鼓励大家、互相讨论”，墨韵说。

墨韵每一首曲子都是自己编曲，最多有个伴奏。好的曲目出现时，她会不停地听，把曲子写下来，录音、混音。随后，墨韵出了《权御天下》、《九九八十一》等作品。古风曲目偏多，带有独特的个人音乐审美。因为古筝给人印象过于“高山流水”，墨韵就有心找了些节奏快一点的、稍微小众的曲子。

作为UP主，墨韵的作品不算多。但件件精品，录制视频花费时间最长的不是混音、不是录制，而是练习。到达什么程度了才能上传，墨韵自己有严格的标准。难一点的曲子光练习可能就要花掉数月的时间。

为此，墨韵甚至拒绝了一些商业的项目。有些商业公司可能要求墨韵2-3周就要弹一首曲子出来，墨韵直接说做不到。如果想要做商业活动，墨韵希望对方至少看过自己的演奏，了解自己的风格和对弹奏水平的要求。

现在B站上的民乐UP主已经不少了。大家时常一起讨论、惺惺相惜。去年BML现场，墨韵和其他民乐UP主合作了一次。

如果你看过墨韵的演奏，就会发现她的视频中从来没有露出过自己的正脸，多是手部特写。她希望用户更多关注到指法和乐器本身，视频即使作为教学视频也并不为过。“而不是过多地让用户注意到你长什么样子，这样感觉会比较平静一点。”

在B站上火起来的以色列创业者：高佑思

在北京海淀区五道口，你总能看到一个举着话筒、做街头采访的外国人。高佑思是以色列人、北京大学国际关系学院大四学生。是真正意义上的高富帅，爸爸是投资者，从小就培养他的经商和创业意识。

五道口被称为“宇宙的中心”，高佑思在B站上开了个“歪果仁研究协会”的账号，经常会在宇宙的中心拦下一些在外国留学生，询问他们对于中国日常生活的看法。所聊话题包括但不限于：你怎么看移动支付、歪果仁沉迷KTV以后，从外国人的视角观察中国的变化，在B站上有125万粉丝。

高佑思曾参加过《开讲啦》、《天天向上》、《非正式会谈》等不少人气综艺节目。央视出品的六集电视纪录片《辉煌中国》也曾报道了高佑思一家。

高佑思把自己定义为内容创业者，与一般UP主单打独斗不同，94年出生、还是学生的高佑思已经在养活一只22人的团队，视频不是随手拍摄，而是经过团队成员的精心设计、选题讨论。

开始来中国的时候，他发现自己身边的中国同学、朋友都会刷B站。中国朋友告诉他，B站里面都是段子、弹幕，这些其他外国人没有注意到的细节，却成为了高佑思创业的灵感源头。

“我们刚开始全网发，包括Facebook、Twitter、Youtube，每个平台的受众特征不一样。别的平台可能只是评论，但B站上弹幕特别多，可以看到每个时间段用户即时的反馈效果。”

高佑思回忆自己最开心的时候，就是和全团队的人一起打开B站看视频效果。一个视频甚至会看十遍以上，看弹幕、看笑点和用户反馈。看似嘻嘻哈哈的视频实质上都是团队精雕细琢的结果。

作为内容创业者，与粉丝的反馈互动是他最看中的事情。而B站是最好的粉丝反馈平台之一。这是其他平台提供不了的。

“B站给所有人提供了一个民主的平台”，高佑思说，“如果有人给你投硬币、转发，或者点点赞时，我们制作视频的人是很开心的”。讨论中式英语那一期，视频点击量蹿升至200多万，整个屏幕都炸了，满天飞的都是弹幕，把高佑思开心坏了，当天“歪果仁研究所”涨粉20万。

然后B站的工作人员找到他们，帮助高佑思介绍了一些广告和品牌资源，歪果仁研究会也参加了BML的表演。

现在，高佑思觉得团队的责任更大。视频火了之后，走在五道口会有人认出他，找他拍合影。高说自己并不是一个喜欢在镜头前的人，他觉得自己该是一个business man。

粉丝多了，高佑思觉得不要带坏他们、不要有刻板印象，内容创业本该不断创新，至少该有一种责任感。现在，高佑思的每个视频都会审核3-4遍，找出瑕疵和价值观不对的地方。高现在压力很大。

界面新闻记者采访他的时候，高佑思已经飞到了纽约，与其他UP主讨论打算在纽约开办公室，讨论中国公司出海的话题，打造一个真正国际化的内容创作公司。当然这一切都还在计划阶段。不过高佑思踌躇满志。

跟着B站去敲钟，他仿佛看到了自己的胜利。“IPO很像一个童话故事。我也希望像睿总一样，带着我的团队上纳斯达克。其实这是一个梦想，看到B站这么优秀的公司走到今天这个成绩，我想我们的人也会像他们学习。”

最萌的舞见：咬人猫

在二次元文化里，有一类投稿原创、翻跳宅舞作品的舞者，被称为“舞见”。UP主咬人猫凭借凭借可爱元气的舞蹈风格受到了众多粉丝的喜爱，其作品长期位列B站舞蹈区榜首。目前咬人猫在B站粉丝数超过175万，作品在B站的总播放量已经超过1亿。

萌是一种生产力。

咬人猫这个名字就很萌，它切中了当下很多年轻人爱做猫奴的某种心理。之前玩《魔兽世界》时，咬人猫爱打PVP模式，就想把名字取得凶一点，希望震慑住对方，于是就有了“咬人猫”这个创意。她觉得自己起名字很废，就把这个名字沿用到B站。

接受界面新闻记者采访时，咬人猫强调不要关注她本人，而更希望多聊聊舞蹈：对舞蹈的理解每个人都不一样。宅舞更应该传递的是舞蹈的感觉，没有舞蹈基本功也能跳出来，开心更重要。

咬人猫照片

的确，无论任何年纪的人看咬人猫的视频都能感受到她满溢的青春与活力，节奏简单明快、舞蹈动作简单可学，让人由衷感慨：年轻真好！弹幕上有人刷：咬人猫的视频我能看100遍。

咬人猫是B站特别早期的UP主，和B站一同成长。

2011年9月，在B站日活只有2万左右的时候，咬人猫开始接触到弹幕宅舞，这在当时都是非常新奇的东西。宅舞作为二次元动漫视频衍生出来的种类，还并未进入主流视频网站视野。在当时，只有B站上有宅舞相关类目。

咬人猫自己也是一个特别喜欢看视频的人，是一个阿宅。刚开始投稿那几年，每天都能把投稿区的新舞点开来看。现在投稿的太多，看不过来了。这也能侧面反映B站内容生态的不断壮大。

在咬人猫看来，“B站给了现在年轻人发挥才能的领域和平台。去吸引喜欢你东西的人。现在年轻人就是去做自己喜欢的事情，不用想太多。”

咬人猫不是专业学跳舞出身，有些舞蹈断断续续学了一年多。练舞要练到能录制为止。咬人猫一直是单打独斗，即使现在拥有海量粉丝，她说一开始在B站投稿是什么状态，现在就还是什么状态。有时候看到别的UP主学的她的舞蹈，就很开心。

咬人猫有自己的瓶颈。宅舞是从日本过来的。国内虽然有很多原创宅舞，但日本原创的舞见更多、原创氛围更浓厚。咬人猫们就去翻跳、模仿和学习。

咬人猫感觉B站是看着自己成长的。作为一名普通的UP主，她感到开心、骄傲。每一次都希望B站能比之前更好。她觉得自己目前还有很多舞蹈上的和拍摄技巧上的改进，想把当下视频做的更好。

能代表UP主和B站去敲钟的毕竟是少数。但从墨韵、高佑思、和咬人猫的身上我们可以看出一点共性：他们都是各自领域最Top的玩家，无论是公司化运作，还是个人制作，他们足够努力、录制精良的视频要花掉他们全部、至少是绝大部分精力。无论在二次元领域、还是三次元世界，这个道理都同样适用。

同样重要的是，他们选择了B站，吃透了B站发展的红利。他们的成功在B站7200万月活下被放大。在一定的粉丝基数下，才有下一步商业变现的可能。

B站成就了UP主，搭建了二次元狂欢社区，让他们获得粉丝和关注；而UP主，帮B站做高了估值。二者相互成就、B站因此成为B站。