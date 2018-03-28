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宝马戴姆勒同意合并打车业务 今日晚些时候宣布交易

宝马戴姆勒同意合并打车业务 今日晚些时候宣布交易
2018年03月28日 21:44 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间3月28日晚间消息，路透社今日援引知情人士的消息称，德国汽车厂商宝马和戴姆勒已同意合并双方的打车业务DriveNow和Car2Go，两家公司将于周三晚些时候正式宣布该交易。

　　Car2Go是戴姆勒2008年推出的一项汽车共享项目，主要采用奔驰smart组成单程、自由流动式汽车即时共享体系。租车人无需在指定地点租车和还车，租车用车更为便捷、灵活。如今，Car2Go车队共有约14000辆汽车，业务范围涵盖北美、西欧和中国的26个城市。

　　DriveNow是宝马和汽车租赁公司Sixt 2011年联合推出的一项即时用车服务，采用分时租赁方式为用户提供便捷、环保的出行方式。如今，服务范围已覆盖欧洲的13个城市，运营车辆达6500辆，用户数量约100万。

　　路透社今年1月下旬曾援引知情人士的消息称，戴姆勒和宝马已接近达成协议，计划将双方的汽车共享服务Car2Go和DriveNow合并。知情人士当时还称，合并后的新公司将独立运营，宝马和戴姆勒将继续保持公司大股东的地位。

　　业内人士称，这笔潜在的交易被视为帮助德国汽车品牌与美国打车应用Uber相竞争的一种途径。当前，Car2Go在全球拥有约300万用户，其中德国约87万。DriveNow在全球拥有约100万用户，其中德国约72万。(李明)

戴姆勒宝马打车
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