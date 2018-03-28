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B站董事长陈睿发公开信感谢用户：初心不变 理想不变

B站董事长陈睿发公开信感谢用户：初心不变 理想不变
2018年03月28日 20:48 新浪科技
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　　新浪科技讯 3月28日晚间消息，弹幕视频网站哔哩哔哩（简称B站）今晚将在美国正式上市，计划IPO定价为11.50美元/存托证券，整体募资规模4.83亿美元，交易代码为“BILI”。

　　B站董事长陈睿发布公开信感谢全体用户，并称上市后，B站将面向全球投资者吸引更多的投资，为用户提供更好的服务、更精彩的内容和环境更优越的创作社区。

　　以下为陈睿公开信全文：

　　写在B站上市之际——致广大用户的公开信

　　今天，北京时间晚上9点30分，bilibili将于美国纳斯达克（NASDAQ）证券交易所挂牌上市。

　　时间退回到2009年6月26日，一位名叫9bishi的少年在电脑前按下了发布按钮，bilibili网站的雏形mikufans正式上线。八年多以来，有上亿名用户通过网站和App访问了B站，有200万名用户在B站投稿了1970万个视频，成为UP主。我们一起分享着爱好、欢乐和感动，在这个名为bilibili的世界里，创造着无限的可能。

　　八年多以来，我们也从一个小社团，成长为一家拥有2000名员工的公司。我们经历过挫折，面临过抉择，背负着越来越多用户的期望。我们一直在问自己：为了什么而努力？为了什么而坚持？

　　是看到弹幕会心一笑的瞬间，还是看到UP主们各种创意的惊叹？

　　是对某个本命角色的喜爱，还是对某首神曲的感怀？

　　是BML观众席上的点点星光，还是“拜年祭”满屏的“干杯”？

　　答案有很多很多，其实又只有一个。

　　我们的初心不变。 无论上市与否，B站一直是属于全体用户的B站。上市后，我们将面向全球投资者吸引更多的投资，为用户提供更好的服务、更精彩的内容和环境更优越的创作社区。

　　我们的理想不变。 我相信有一天，我们将看到中国原创的动画、游戏，受到世界范围的欢迎；我相信有一天，我们将看到世界各国的网民，为咱们中国人的文化创意趋之若鹜。

　　今天，是属于全体B站用户的一天，是你们的信任和支持，让我们走到这里。今天，让我们怀着对未来的期待，再次出发。

　　哔哩哔哩 - ( ゜- ゜)つロ 干杯～

　　bilibili董事长兼CEO 

　　陈睿

　　2018年3月28日 于纽约

B站陈睿公开信
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