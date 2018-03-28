滴滴推安全保障品牌关怀宝 称今年将投10亿元

新浪科技讯 3月28日下午消息，滴滴出行今日宣布在已有安全保障体系的基础上，发布其安全保障服务品牌——“关怀宝”，覆盖平台专车、快车两大业务线。并称今年将投入10亿元作为专项资金。

据介绍，按车主和乘客关心的权益内容，关怀宝对保障服务进一步归类细分，针对交通事故、车内冲突、车险拒赔、意外受伤、车主猝死等五大场景，承诺为平台车主及乘客提供7X24小时应急响应、平台主动补充保障、车险拒赔协助处理、医疗费用先行垫付、住院探望关怀慰问、司乘纠纷伤害补偿、意外伤害人道援助、车主猝死公益帮扶、司乘财物被抢保障等九大服务。

同时，滴滴还宣布今年将投入10亿元作为“关怀宝”安全保障专项资金，专门用于事故当事人的救助和用户的关怀。

实际上，网约车的安全问题一直是乘客和行业关注的焦点之一。比如交通事故，由于滴滴平台的司机与滴滴并不直接签订劳动合同，因此出现交通事故时车辆的维修、司机乘客等伤者的医疗救治等问题容易出现纠纷。

2016年北京市海淀法院就曾审理了全国首例网约车交通案，一审判决认定，在交强险承担先行赔付责任之后，乘客与滴滴出行公司对超出交强险部分的路人损失各承担50%的赔偿责任。

滴滴安全负责人表示，“安全保障不只是承诺保障那么简单，更重要的是，考虑伤者的实际需要，保证流程的衔接、援助的及时顺畅。正是基于这一考虑，滴滴围绕保障，先后展开了先行垫付、住院探望、应急响应、车主猝死帮扶等服务。”

具体而言，比如事故发生后，滴滴客服专线将随时在线响应，事故处理专家全程指导；对于车主、乘客、第三者，凡在交通事故责任内，损失超过保险限额部分，由滴滴提供补充保障；同时不考虑事故责任，凭票全额垫付医疗费，48小时内完成垫付救援等等。(张俊)